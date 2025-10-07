Βρετανία: Μυστήριο με τον θάνατο 24χρονης έπειτα από διακοπές στη Ζάκυνθο – Τι καταγγέλλει η οικογένειά της

Enikos Newsroom

διεθνή

ΓΥΝΑΙΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ανείπωτος θρήνος στη Βρετανία για την απώλεια μιας 24χρονης γυναίκας από την Ουαλία. Σύμφωνα με την Daily Mail, η 24χρονη έχασε τη ζωή της έπειτα από διακοπές μιας εβδομάδας στην Ζάκυνθο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η νεαρή γυναίκα, που τελικά απεβίωσε στις 21 του περασμένου Αυγούστου, λίγο πριν φύγει για τις διακοπές της διαπίστωσε εξανθήματα στο δέρμα της και συγκεκριμένα στα δάχτυλά της. Οι συγγενείς της αρχικά της πρότειναν να μην φοράει δαχτυλίδια, θεωρώντας ότι της προκαλούσαν δερματικό ερεθισμό.

Χειροτέρεψε η κατάστασή της

Στα τέλη Ιουλίου, όμως, η κατάστασή της χειροτέρεψε καθώς διαπίστωσε ότι το πρόσωπό της πρηζόταν γύρω από τα μάτια, ενώ είχε εμφανίσει κι εξάνθημα που κάλυπτε όλο της το χέρι.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ένας γιατρός στο Λονδίνο, τον οποίο κι επισκέφθηκε για το πρόβλημά της, της έδωσε αντιισταμινικά καθώς όπως της είπε το πρήξιμο ήταν αποτέλεσμα αλλεργικής αντίδρασης.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το πρήξιμο στο πρόσωπό της χειροτέρευε μέρα με τη μέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πάει στη δουλειά της.

Κάποια στιγμή η 24χρονη απέκτησε αναπνευστικό πρόβλημα και μετέβη στα Επείγοντα νοσοκομείου της περιοχής της.

Σύμφωνα με καταγγελία της οικογένειάς της, ο γιατρός που την είδε στο νοσοκομείο της Ουαλίας συνταγογράφησε εκ νέου αντιισταμινικά και την έστειλε σπίτι της.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Η οικογένεια πήγε στην Ελλάδα στις αρχές Αυγούστου και παρόλο που η 24χρονη φαινόταν γενικά καλά, εμφάνισε έναν «απαίσιο πόνο» στη δεξιά γάμπα της ενώ ανέβαινε έναν λόφο.

Η μητέρα της είπε ότι η κόρη της «περίπου δεν μπορούσε να περπατήσει» παρά το γεγονός ότι το πρόσωπό της δεν ήταν πλέον πρησμένο.

Αρχικά από  φαρμακείο της δόθηκε ιβουπροφαίνη και μερικά παυσίπονα που φάνηκαν να ανακουφίζουν τον πόνο μετά από μια μέρα περίπου.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

«Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα»

Η μητέρα της είπε χαρακτηριστικά: «Την πήγαμε στο φαρμακείο και της έδωσαν ιβουπροφαίνη και μερικά παυσίπονα που φάνηκαν να ανακουφίζουν τον πόνο έπειτα από μια μέρα περίπου. Επιστρέψαμε σπίτι και ήταν καλά. Το πόδι της πιθανότατα πονούσε ακόμα, αλλά δεν το ανέφερε και πήγε στο Γούστερ για το Σαββατοκύριακο με φίλους. Ήρθε σπίτι και το επόμενο πρωί είπε ότι το πόδι της πονούσε και έτσι ένα μέλος της οικογένειας κανόνισε να την δει ένας φυσιοθεραπευτής».

Η οικογένεια της 24χρονης είπε ότι η άτυχη γυναίκα πήγε στο ραντεβού της γύρω στις 6 μ.μ. στις 20 Αυγούστου, αλλά έστειλε μήνυμα στη μητέρα της να βιαστεί να πάει εκεί επειδή δεν ένιωθε καλά και έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο.

«Πήγαμε εκεί και όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα», ανέφερε η μητέρα της.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Ασθενοφόρο κλήθηκε και έσπευσε στο σημείο, μεταφέροντάς την στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας, όπου και τελικά απεβίωσε έχοντας την οικογένειά της στο πλευρό της.

Η αιτία θανάτου της 24χρονης δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ενώ οι δικοί της ανέφεραν ότι δεν είχε ποτέ κάποιο πρόβλημα υγείας, ούσα ιδιαίτερα δραστήρια.

Η κηδεία της έγινε στις 25 Σεπτεμβρίου.

