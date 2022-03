Βρετανία: Κατασχέθηκε σούπερ γιοτ ρωσικής ιδιοκτησίας

Η Βρετανία κατέσχεσε ένα ρωσικής ιδιοκτησίας σούπερ γιοτ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά Ρώσων ολιγαρχών για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Το υπουργείο Μεταφορών συνεργάσθηκε στενά με την Εθνική Υπηρεσία Δίωξης Εγκλήματος και το Γραφείο Θαλάσσιων Ερευνών των Συνοριακών Δυνάμεων για να δεσμεύσουν το σούπερ γιοτ» δήλωσε ο εκπρόσωπος.

🚨BREAKING: Russian superyacht detained.

I have worked closely with @NCA_UK & the @UKBorder’s Maritime investigation Bureau to intercept the £38m – Phi.

This Government will continue to take robust action against anyone benefiting from connections to Putin’s regime. pic.twitter.com/enp9M2tmBB

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) March 29, 2022