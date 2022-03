Πόλεμος στην Ουκρανία: “Αντισηπτικό είναι όχι βότκα” – Το “αστείο” Ουκρανού σε Ρώσο διαπραγματευτή

Σημαντικά βήματα φέρονται να έγιναν και από τις δύο πλευρές, κατά τη διάρκεια του νέου γύρου των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Οι προσπάθειες συνεχίζονται για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης, ώστε να σταματήσει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και μετά τις σημερινές εξελίξεις, οι ελπίδες φαίνεται να είναι πιο ζωντανές από ποτέ.

Οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι διαπραγματευτές κάθισαν σε ένα μεγάλο τραπέζι, στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ.

Πριν ξεκινήσουν οι επίσημες συνομιλίες, ο Νταβίντ Αρακχάμια, ένας εκ των Ουκρανών διαπραγματευτών, φαίνεται να προσπάθησε να κάνει ένα… αστείο, ενδεχομένως για να χαλαρώσει το κλίμα. Τη στιγμή που ο Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, της ρωσικής αποστολής, κοιτούσε ένα αντισηπτικό, ο Ουκρανός διαπραγματευτής σχολίασε: “Αυτό είναι αντισηπτικό, δεν είναι βότκα”.

Ωστόσο, δεν φαίνεται να γέλασε κάποιος με το “αστείο”.

Σχετικά πλάνα μετέδωσε το ουκρανικό Nexta:

Arakhamia explains to Medinsky what an antiseptic looks like. He thought that there was vodka on the table. pic.twitter.com/mSgKeENa5o

— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022