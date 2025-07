Βρετανία: Φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές έριξαν βαν σε περιμετρικό φράχτη αμυντικής βιομηχανίας στο Εδιμβούργο – ΦΩΤΟ

Η βρετανική αστυνομία συνέλαβε τρεις γυναίκες σε μια επεισοδιακή διαμαρτυρία έξω από αμυντική βιομηχανία στην Σκωτία. Στη διάρκεια της συγκέντρωσης έξω από τις εγκαταστάσεις της αμυντικής βιομηχανίας Leonardo κοντά στο Εδιμβούργο, ένα βαν καρφώθηκε στον περιμετρικό φράχτη.

Σε εικόνες που δημοσιοποίησε η ομάδα ακτιβιστών «Shut Down Leonardo» σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται το βαν που προσέκρουσε στον φράχτη, με μια παλαιστινιακή σημαία στο πίσω μέρος του οχήματος.

Three pro-Palestine campaigners have been arrested under the Terrorism Act after driving a van into the security fence of a defence firm factory in Edinburgh https://t.co/MC8Xuw9mcU

— The National (@ScotNational) July 15, 2025