Βρετανία: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ – Ύποπτο αυτοκίνητο ερευνά η αστυνομία – Χάος με τις πτήσεις

Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ, στην Βρετανία, ανέστειλε όλες τις πτήσεις και το προσωπικό και οι επιβάτες το εγκατέλειψαν μετά από αναφορά για «ύποπτο όχημα», αναφορά την οποία ερευνά η αστυνομία.

Οι ταξιδιώτες έχουν προειδοποιηθεί να μην έρθουν στον τερματικό σταθμό σήμερα το απόγευμα, καθώς η αστυνομία βρίσκεται επί τόπου για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Η αστυνομία των West Midlands δήλωσε ότι το αεροδρόμιο εκκενώνεται αυτή τη στιγμή «μετά από αναφορά για ύποπτο όχημα». Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δηλώσει ότι οι λειτουργίες του αεροδρομίου έχουν προς το παρόν ανασταλεί.

Μια εικόνα που τραβήχτηκε από το σημείο έδειχνε ένα περιπολικό της αστυνομίας να μπλοκάρει την προσέγγιση του αεροδρομίου, ενώ μια άλλη έδειχνε επιβάτες και προσωπικό να το εγκαταλείπουν.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μια ομάδα πυροτεχνουργών εθεάθη στον τερματικό σταθμό, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι ορισμένοι επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί σε πτήσεις που έχουν καθηλωθεί. Οι λειτουργίες του αεροδρομίου έχουν ανασταλεί. Συνιστάται στους επιβάτες να ΜΗΝ έρθουν στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή», αναφέρει ανακοίνωση του αεροδρομίου.

«Οι επιβάτες που έχουν άμεση πτήση σήμερα το απόγευμα θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία και να ελέγξουν την ιστοσελίδα του αεροδρομίου για ενημερώσεις».

Εκπρόσωπος της αστυνομίας των West Midlands πρόσθεσε: «Το αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ εκκενώνεται επί του παρόντος μετά από αναφορά για ύποπτο όχημα. Πρόκειται για προληπτικό μέτρο για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού».

