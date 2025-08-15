Βραζιλία: Δικαστικό αίτημα για τον άμεσο ορισμό της δίκης του Ζαΐρ Μπολσονάρου

Enikos Newsroom

διεθνή

ΖΑΙΡ ΜΠΟΛΣΟΝΑΡΟΥ

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση κατά του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, καθώς ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αλεξάντρ ντε Μοράες, υπέβαλε επίσημο αίτημα για τον προγραμματισμό της δίκης του.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (14/8), ο Μοράες ζήτησε από τον πρόεδρο του τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δικαστή Κριστιάνο Ζανίν, να ορίσει ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή της δημοκρατικής τάξης, σε μία υπόθεση που σχετίζεται με απόπειρα πραξικοπήματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας στην αθωότητά του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
04:00 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Τραμπ προς Χονγκ Κονγκ: Θα κάνω ό,τι μπορώ για να σώσω τον φυλακισμένο επιχειρηματία Τζίμι Λάι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη (14/8) πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να ...
03:15 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Μαρόκο: Οριοθετήθηκε η μεγάλη δασική πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της χώρας – Εικόνες απόλυτης καταστροφής

Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τρίτη (12/8) στο βόρειο Μαρόκο «έχει οριοθετηθεί», αν...
00:31 , Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025

Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις στο Κασμίρ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τουλάχιστον 56 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που σημ...
23:27 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Τι θέλουν να κερδίσουν ο Πούτιν και ο Τραμπ από την σύνοδο στην Αλάσκα – Ανάλυση του BBC

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα ταξιδέψουν...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»