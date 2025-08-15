Βραζιλία: Δικαστικό αίτημα για τον άμεσο ορισμό της δίκης του Ζαΐρ Μπολσονάρου

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση κατά του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, καθώς ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αλεξάντρ ντε Μοράες, υπέβαλε επίσημο αίτημα για τον προγραμματισμό της δίκης του.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη (14/8), ο Μοράες ζήτησε από τον πρόεδρο του τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου, δικαστή Κριστιάνο Ζανίν, να ορίσει ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την ανατροπή της δημοκρατικής τάξης, σε μία υπόθεση που σχετίζεται με απόπειρα πραξικοπήματος. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας στην αθωότητά του.