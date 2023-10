Βραζιλία: 12 νεκροί έπειτα από συντριβή μικρού αεροσκάφους – Βίντεο

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Ρίο Μπράνκο, στην πρωτεύουσα της Πολιτείας Άκρε της Βραζιλίας.

Το αεροσκάφος της τοπικής εταιρείας αεροταξί ART Taxi Aereo συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όλοι οι επιβαίνοντες. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένα νήπιο, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται.

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση από το Ρίο Μπράνκο στην Ενβίρα, μια κωμόπολη της Πολιτείας Αμαζόνας.

⚡️At least 12 dead in a plane crash in northwest Brazil

At least 12 people, including a 1-year-old and 7-month-old child, died on Sunday when a light aircraft crashed in the state of Acre in northwest Brazil, as reported by the G1 news portal.

Footage of the crash scene… pic.twitter.com/j3gH5nhzvo

— Global Observer X (@GlobalObserverX) October 29, 2023