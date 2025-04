Βοστώνη: Φορτηγό έπεσε σε πεζούς – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε κτίριο το απόγευμα της Τρίτης στη γειτονιά Chinatown στην Βοστώνη, όχι μακριά από το Downtown Crossing, τραυματίζοντας αρκετούς ανθρώπους.

Συνέβη γύρω στις 12:45 μ.μ. στην περιοχή Kneeland Street και Harrison Ave. Το ΕΚΑΒ της Βοστώνης δήλωσε ότι τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής με τραυματισμούς. Δύο άλλα άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, αλλά αρνήθηκαν να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία της Βοστώνης επιβεβαίωσε επίσης ότι το φορτηγό χτύπησε ένα κτίριο και αρκετούς πεζούς. Δύο από τους τραυματίες είναι πιο σοβαρά τραυματισμένοι.

BREAKING: Truck driver hit multiple pedestrians at Harrison and Kneeland Street in Boston’s Chinatown

Authorities have not confirmed if the collision was intentional or accidental

Four people were taken to the hospital with injuries

Two others were treated at the scene but… pic.twitter.com/xFIlEaB5f2

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) April 1, 2025