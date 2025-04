Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ζητά «σαφή απάντηση» από τη Ρωσία για νέα εκεχειρία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως θέλει μια «σαφή απάντηση» από τη Ρωσία όσον αφορά την πρότασή του περί νέας εκεχειρίας στις επιθέσεις με drones και πυραύλων σε πολιτικές υποδομές.

«Η Ουκρανία διατηρεί την πρόταση να μην πλήττονται πολιτικές υποδομές. Και περιμένουμε μια σαφή απάντηση από τη Ρωσία. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο θα το επιτύχουμε αυτό», ανέφερε o Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Μόσχα θα «αναλύσει» την πρόταση του Κιέβου.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι οι συνομιλίες που θα έχει η ουκρανική αντιπροσωπεία αυτήν την εβδομάδα στο Λονδίνο με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους έχουν έναν βασικό στόχο: «να πιέσουν για μια εκεχειρία άνευ όρων».

«Αυτή θα πρέπει να είναι η αφετηρία», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Now, after Easter, the whole world can clearly see the real issue — the real reason why the hostilities continue. Russia is the source of this war. It is from Moscow that a real order must come for the Russian army to cease fire. And if there is no such firm Russian order for… pic.twitter.com/jS9cTiRQqd

