Βολιβία: Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα

Νέο τροχαίο δυστύχημα τη Δευτέρα (3/3) στη Βολιβία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους, όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα, ανακοίνωσε η εισαγγελία, μετά τη σύγκρουση το Σάββατο δυο λεωφορείων που είχε ήδη στοιχίσει τη ζωή σε 37 ανθρώπους στον νομό Ποτοσί, στο νότιο τμήμα της χώρας των Άνδεων.

Το λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα 500 μέτρων αφού συγκρούστηκε με φορτηγάκι. Ο ως τώρα απολογισμός αυξήθηκε σε «31 νεκρούς και 22 τραυματίες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Λίμπερτ Τσόκε, εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η εισαγγελία είχε κάνει νωρίτερα λόγο για 25 νεκρούς και 26 τραυματίες.

Το δυστύχημα έγινε σε δρόμο που συνδέει τις πόλεις Ορούρο και Ποτοσί, περίπου 90 χιλιόμετρα βόρεια από αυτή την τελευταία.

