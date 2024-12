Βίντεο: Πανικός στον αέρα όταν πτηνό πέφτει στην τουρμπίνα αεροπλάνου – «Σκέφτηκα ότι θα πεθάνω»

Οι επιβάτες της πτήσης 1722 της American Airlines βίωσαν στιγμές πανικού την Πέμπτη, όταν ένα πτηνό προσέκρουσε στην τουρμπίνα του αεροπλάνου, λίγο μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο LaGuardia στη Νέα Υόρκη, αναγκάζοντάς το να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση στο διεθνές αεροδρόμιο JFK.

Η πτήση, η οποία είχε προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Charlotte Douglas στη Βόρεια Καρολίνα, μόλις είχε απογειωθεί και είχε προγραμματιστεί να φτάσει σε λιγότερο από δύο ώρες.

Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε άρδην, όταν ένα πτηνό χτύπησε την τουρμπίνα του αεροσκάφους πλήττοντας τον κινητήρα του Airbus A321, προκαλώντας σοβαρή ζημιά και καθιστώντας τον δεξιό κινητήρα ανενεργό.

Το αεροσκάφος, το οποίο συνέχισε να πετάει με τον δεύτερο κινητήρα του, αναγκάστηκε να εκτραπεί από την πορεία του και να προσγειωθεί με ασφάλεια στο JFK. Σύμφωνα με την Αρχή Λιμένων Νέας Υόρκης και Νιου Τζέρσεϊ, το αεροπλάνο προσγειώθηκε χωρίς περαιτέρω προβλήματα, παρά το σοκ που υπήρξε κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Βίντεο που τράβηξε επιβάτης της πτήσης, το οποίο δημοσιεύτηκε στο X, δείχνει τη στιγμή που το πτηνό πέφτει στον κινητήρα και πιάνει φωτιά.

Getting video tonight of a bird strike on an American Airlines flight from LaGuardia ➡️ Charlotte Douglas. AA says plane landed safely at JFK, where maintenance will inspect. The 190 passengers & 6 crew members on board are uninjured. Passengers will depart again tomorrow AM. pic.twitter.com/0o5yMKpcad

— Vanessa Ruffes (@VanessaRuffes) December 13, 2024