Τρόμος σε χριστουγεννιάτικο λούνα παρκ: 13 τραυματίες από πτώση αιωρούμενου παιχνιδιού – «Έπεσε στο έδαφος ενώ βρισκόταν σε λειτουργία»

Σε ένα περιστατικό-σοκ σε χριστουγεννιάτικο λούνα παρκ στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, το βράδυ της Πέμπτης, δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, όταν ένα αιωρούμενο παιχνίδι έπεσε απότομα στο έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη στην πλατεία Centenary, κοντά στη βιβλιοθήκη του Μπέρμιγχαμ, όπου βρίσκεται το χριστουγεννιάτικο λούνα παρκ. Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι το παιχνίδι, που ονομάζεται Star Flyer και φτάνει σε ύψος 55 μέτρων, «έπεσε στο έδαφος ενώ βρισκόταν σε λειτουργία».

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι άνθρωποι που είχαν ανέβει στο συγκεκριμένο παιχνίδι του λούνα παρκ χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν, ενώ φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν σπασμένα γυαλιά και κατεστραμμένα κιγκλιδώματα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι 13 άτομα δέχθηκαν βοήθεια από τους διασώστες. Δύο γυναίκες διακομίστηκαν σε τοπικό νοσοκομείο με τραύματα που δεν θεωρούνται σοβαρά για τη ζωή τους, ενώ άλλοι 11 -εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες- εξετάστηκαν επί τόπου.

Η δημοτική αρχή του Μπέρμιγχαμ εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους τραυματίες, δηλώνοντας ότι στελέχη της βρίσκονται στον τόπο του συμβάντος για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

12.20.2024: A festive fairground ride “failed and crashed” in Birmingham city centre, leaving several people requiring medical assistance, emergency services have confirmed.

