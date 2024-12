Συνετρίβη αεροσκάφος σε αυτοκινητόδρομο της Νέας Υόρκης – Βίντεο από το σημείο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από τη συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στα βόρεια προάστια της Νέας Υόρκης, το βράδυ της Πέμπτης. Το δυστύχημα συνέβη λίγα λεπτά αφότου ο πιλότος ανέφερε προβλήματα στον κινητήρα, σύμφωνα με τις Aρχές.

Ο πιλότος είχε αναφέρει βλάβη στον κινητήρα του μονοκινητήριου αεροσκάφους, τύπου TECNAM P2008, περίπου δύο μίλια πριν φτάσει στο αεροδρόμιο της κομητείας Γουέστσεστερ στο Γουάιτ Πλέινς, όπως δήλωσαν η Πολιτειακή Αστυνομία της Νέας Υόρκης και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA).

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος. Ο ένας έχασε τη ζωή του, ενώ ο δεύτερος βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως επιβεβαίωσε η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόχουλ.

🚨 BREAKING NEWS: Fatal Plane Crash on I-684 Near Westchester County Airport

Tonight, tragedy struck on Interstate 684 in New York when a small single-engine TECNAM P2008 crashed into the median near Westchester County Airport in Harrison. The incident, which occurred around… pic.twitter.com/XGlebq0ZZh

— Thomas Paine Band (@ThomasPaineBand) December 13, 2024