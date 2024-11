Βίντεο: Μητέρα κρατώντας μαχαίρι επιτίθεται στους αστυνομικούς και καταλήγει νεκρή – Πέθανε και το μωρό της από τους πυροβολισμούς

Μια τραγική και θανατηφόρα αστυνομική επέμβαση στην περιοχή Ιντιπέντενς του Μιζούρι στις ΗΠΑ, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μιας μητέρας και του δύο μηνών βρέφους της, έπειτα από πυροβολισμούς που δέχθηκε η 34χρονη Μαρία Πάικ και η κόρη της, Ντεστινί Χόουπ, από αστυνομικούς.

Η αστυνομία έφτασε στο διαμέρισμα της Πάικ λόγω καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία και ανησυχίες για την ευημερία του βρέφους.

Η γιαγιά του παιδιού, Ταλίσα Κουμς, ανέφερε ότι η Πάικ της επιτέθηκε, προκαλώντας ένταση στην οικογένεια. Η Κουμς επικοινώνησε με το Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών του Μιζούρι και την αστυνομία, πιστεύοντας ότι η μητέρα του παιδιού θα συλλαμβανόταν και θα λάμβανε τη βοήθεια που χρειαζόταν λόγω της ψυχολογικής της κατάστασης μετά τον τοκετό.

Μονταρισμένο βίντεο που κυκλοφόρησε από τις κάμερες σώματος των ένστολων, δείχνει την αστυνομία να βρίσκεται μέσα στο διαμέρισμα, όπου η Πάικ βρέθηκε μέσα σε μία ντουλάπα κρατώντας το παιδί στην αγκαλιά της.

Αν και οι αστυνομικοί προσπάθησαν να την πείσουν να παραδώσει την κόρη της, η μητέρα αρνήθηκε. Στην συνέχεια, ένας αστυνομικός τη ρώτησε αν είναι καλά ή αν έχει τραυματιστεί, όμως η Πάικ φέρεται να πήρε ένα μαχαίρι από το κομοδίνο και να επιτέθηκε στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να δεχτεί τον μοιραίο πυροβολισμό.

Το βίντεο σταματάει πριν από την στιγμή των πυροβολισμών, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο το πόσες σφαίρες δέχθηκαν τα θύματα.

