Βίντεο: Η στιγμή που σκυλίτσα επιστρέφει στο σπίτι της έπειτα από 9 ημέρες – Χτυπούσε το κουδούνι και την πόρτα για να της ανοίξουν

Στις 24 Δεκεμβρίου, παραμονή των Χριστουγέννων, μια οικογένεια στη Φλόριντα έζησε τη χαρά της επανένωσης με την αγαπημένη τους σκυλίτσα, «Athena», που είχε χαθεί για εννέα ολόκληρες ημέρες.

Η οικογένεια Comer από το Green Cove Springs, είχε περάσει δύσκολες μέρες από την εξαφάνιση της τετράποδης φίλης τους, αλλά το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων έλαβαν το καλύτερο δώρο που μπορούσαν να λάβουν: την επιστροφή της Athena.

Η οικογένεια άκουσε τον ήχο του κουδουνιού και, κοιτάζοντας την κάμερα του σπιτιού, αντίκρισαν την Athena να στέκεται στην πόρτα, χτυπώντας την με την πατούσα της.

