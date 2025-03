Βίντεο: Η στιγμή που ο Billy Joel πέφτει στη σκηνή κατά τη διάρκεια συναυλίας

Ο Billy Joel, ο θρυλικός μουσικός που για δεκαετίες έχει συνδέσει το όνομά του με επιτυχίες, αναγκάστηκε να αναβάλει τη περιοδεία του για τους επόμενους τέσσερις μήνες, εξαιτίας ιατρικών προβλημάτων.

Η ανακοίνωση της αναβολής ήρθε λίγες εβδομάδες έπειτα από ένα δραματικό περιστατικό κατά τη διάρκεια συναυλίας του, το οποίο είχε προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του. Στις 22 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Κονέκτικατ, ο Joel έπεσε στη σκηνή ενώ ερμήνευε το τραγούδι «It’s Still Rock and Roll To Me».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, ενώ ήταν στη σκηνή και έπαιζε με το μικρόφωνο του, έκανε μια κίνηση που τον έριξε στο έδαφος.

Η πτώση αυτή είχε δημιουργήσει έντονη ανησυχία στους θαυμαστές του τραγουδιστή, με πολλούς να αναρωτιούνται αν είχε τραυματιστεί σοβαρά και αν αυτό είχε σχέση με τα πρόσφατα ιατρικά του προβλήματα.



Αν και η ανακοίνωση του Billy Joel δεν διευκρίνισε τι εγχείρηση έκανε ακριβώς ή ποιες ήταν οι ακριβείς αιτίες για τα ιατρικά του ζητήματα, πολλοί χρήστες στα social media εξέφρασαν ανησυχία και έκαναν συνδέσεις μεταξύ της πτώσης του και των τωρινών του προβλημάτων, σημειώνει η Daily Mail.

«Μήπως αυτή η πτώση είχε σχέση με τα τρέχοντα ιατρικά του θέματα;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης.

«Μήπως έσπασε κάτι όταν έπεσε στη σκηνή;», ρώτησε κάποιος άλλος.

«Ελπίζουμε ο Billy να είναι καλά (ειδικά μετά την πτώση του στη σκηνή)», σχολίασε ένας τρίτος.

Σε μια δήλωσή του την Τρίτη, ο Billy Joel ανακοίνωσε ότι η περιοδεία του θα αναβληθεί για τέσσερις μήνες ώστε να αναρρώσει από την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση και να υποβληθεί σε φυσικοθεραπεία υπό την επίβλεψη των γιατρών του.

Η περιοδεία θα συνεχιστεί στις 5 Ιουλίου 2025 στο Acrisure Stadium του Πίτσμπουργκ, ενώ θα ξεκινήσει εκ νέου τον Νοέμβριο με τη συναυλία του στο Ντιτρόιτ, στην οποία θα συμμετάσχει και η Stevie Nicks από τους Fleetwood Mac.

Ο Joel εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αναβολή των συναυλιών του, αλλά υπογράμμισε ότι η υγεία του πρέπει να έρχεται πρώτη.

«Αν και λυπάμαι για την αναβολή οποιωνδήποτε συναυλιών, η υγεία μου πρέπει να είναι προτεραιότητα. Ανυπομονώ να επιστρέψω στη σκηνή και να μοιραστώ τη χαρά της ζωντανής μουσικής με τους φανταστικούς μας θαυμαστές. Ευχαριστώ για την κατανόησή σας», δήλωσε χαρακτηριστικά.