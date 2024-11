Βίντεο: Γονείς επιτέθηκαν σε φύλακα σχολείου επειδή τιμώρησε τον γιο τους

Ένα ζευγάρι από τη Φλόριντα των ΗΠΑ συνελήφθη αφού άρχισε να βρίζει και επιτέθηκε σε έναν σχολικό φύλακα που είχε τιμωρήσει το παιδί τους επειδή έσπρωξε μία συμμαθήτρια του.

Ο Jorge Rivera και η σύζυγός του Dagmarie Aponte Iturrino συναντήθηκαν με τον σχολικό φύλακα για να διαμαρτυρηθούν για την κατηγορία του γιου τους για ξυλοδαρμό επειδή έσπρωξε ένα κορίτσι στο Deltona Middle School.

Το βίντεο από την κάμερα σώματος που φορούσε η φύλακας δείχνει τους γονείς να εξοργίζονται και ο άνδρας να αρχίζει να βρίζει. Στη συνέχεια το ζευγάρι βγαίνει στον διάδρομο και η Iturrino σπρώχνει την φύλακα πάνω σε έναν τοίχο. Τότε ο σύζυγος της χτυπάει την φύλακα στο κεφάλι, την ρίχνει στο έδαφος και της παίρνει το τέιζερ από το χέρι.

