Βίντεο: Επιβάτες αεροπλάνου κινηματογραφούν τη λάβα του ηφαιστείου της Ισλανδίας από ψηλά

Οι επιβάτες ενός αεροπλάνου κινηματογράφησαν τους πύργους λάβας και τον καπνό καθώς η πτήση τους περνούσε πάνω από ένα ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες της Ισλανδίας.

Ήταν η 7η έβδομη έκρηξη του ηφαιστείου σε λιγότερο από ένα χρόνο. Ο χώρος στάθμευσης στην παγκοσμίου φήμης Blue Lagoon της Ισλανδίας έκλεισε. Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου και τα κοντινά σπίτια εκκενώθηκαν, αλλά οι αρχές είπαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για αεροπορικά ταξίδια στην περιοχή.

Πριν από το 2021 η χερσόνησος Reykjanes δεν είχε δει ηφαιστειακή δραστηριότητα εδώ και 800 χρόνια. Οι σεισμολόγοι λένε ότι ένα αδρανές ρήγμα που βρίσκεται κάτω από το σημείο έχει ξαναξυπνήσει.

Δείτε το βίντεο

A once-in-a-lifetime sight as a passenger plane passes by an erupting volcano in Iceland last night 🌋

