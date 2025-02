Βίντεο: Εντυπωσιακή «χορογραφία» από πουλιά – Θυμίζει προβαρισμένη παράσταση

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που αποτυπώνει την ομαδική συγχρονισμένη κίνηση ψαρονιών στον ουρανό της Ουαλίας, θυμίζοντας εντυπωσιακή χορογραφία. Στο βίντεο φαίνονται τα πτηνά να πετούν πραγματοποιώντας διάφορους σχηματισμούς, που κυριολεκτικά παραπέμπουν σε προβαρισμένες χορευτικές κινήσεις.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα ψαρόνια πετούν σε κυκλική τροχιά με μεγάλη ταχύτητα, προσφέροντας αναμφίβολα ένα μοναδικό θέαμα.

Σημειώνεται ότι το εντυπωσιακό αυτό θέαμα παρατηρείται αρκετά συχνά, καθώς το συγκεκριμένο είδος πτηνού συνηθίζει να κάνει τέτοιους μοναδικούς σχηματισμούς στη διάρκεια των ομαδικών τους πτήσεων.

A mystery in the skies over Aberystwyth

Thousands of starlings gather at dusk over Aberystwyth, creating mesmerizing murmurs along the seashore. Experts are still puzzled by how they move in perfect sync to avoid collisions#Starlings pic.twitter.com/8M1bvi1pfc

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) February 26, 2025