Βίντεο: Δραματική διάσωση σε διαγωνισμό κατανάλωσης φαγητού – Η στιγμή που κυβερνήτης σώζει άνδρα με τη λαβή Χάιμλιχ

Την Κυριακή, σε έναν διαγωνισμό κατανάλωσης lobster roll (κρέας αστακού σε ψωμάκι τύπου hot dog) στην παραλία Χάμπτον του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ, σημειώθηκε ένα απρόσμενο περιστατικό όταν ένας διαγωνιζόμενος άρχισε να πνίγεται. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Κρις Σουνούνου, που ήταν παρών στον διαγωνισμό, έδρασε άμεσα για να σώσει τη ζωή του άνδρα, προσφέροντας του τις πρώτες βοήθειες.

Σε δήλωσή του στο ABC News, ο Σουνούνου ανέφερε ότι έσπευσε να βοηθήσει τον συμμετέχοντα μόλις αντιλήφθηκε ότι πνιγόταν. «Μέσα στον ενθουσιασμό και την αναταραχή του διαγωνισμού, ήμουν ο πρώτος που παρατήρησε ότι ο άνδρας στην άκρη της σειράς των διαγωνιζόμενων πνιγόταν. Έτσι, προχώρησα μπροστά και άρχισα αμέσως να του κάνω τη λαβή Χάιμλιχ», δήλωσε ο Σουνούνου.

Ο διαγωνιζόμενος, Κρίστιαν Μορένο, άρχισε να χτυπά το στήθος του για να δείξει ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει, σύμφωνα με το τοπικό κανάλι WMUR. Ο Σουνούνου του έκανε τέσσερις ή πέντε κοιλιακές πιέσεις πριν φτάσουν οι διασώστες και συνεχίσουν τη διαδικασία μέχρι να αποβληθεί το κομμάτι του αστακού από την αναπνευστική οδό του.

Παρά το επικίνδυνο περιστατικό, ο Μορένο δεν εγκατέλειψε τον διαγωνισμό.

«Αφού αποβλήθηκε το κομμάτι του αστακού, ο Κρίστιαν επέστρεψε στον διαγωνισμό, κάτι που δεν μπορούσα να πιστέψω», πρόσθεσε ο Σουνούνο. «Έφαγε ακόμα επτά lobster rolls μετά από αυτό!»

Ο Μορένο δήλωσε στο WMUR ότι δεν φορούσε τα γυαλιά του εκείνη τη στιγμή, οπότε αρχικά δεν συνειδητοποίησε ότι ο κυβερνήτης ήταν αυτός που τον είχε σώσει. «Ο υπεύθυνος του διαγωνισμού ήρθε και μου έκανε μια πλάκα. Είπε: “Στοιχηματίζω ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να πει ότι ο κυβερνήτης του έκανε τη λαβή Χάιμλιχ”», είπε ο Μορένο. «Και τον κοίταξα και είπα: Αυτός ήταν ο κυβερνήτης;»

Αν και ο Μορένο έχασε τον διαγωνισμό, υποσχέθηκε να επιστρέψει την επόμενη χρονιά. «Θα είμαι εκεί για την εκδίκησή μου, 100%», είπε.

Ο Σουνούνο ευχαρίστησε τους διασώστες που φρόντισαν τον Μορένο. «Εδώ στο Νιου Χάμσαϊρ, δεν διστάζουμε ποτέ να βοηθήσουμε», πρόσθεσε. «Χαίρομαι που πρόσεχα στο μάθημα υγείας στο λύκειο».

