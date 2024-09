Γάζα: Τουλάχιστον 40 νεκροί και κρατήρες 9 μέτρων από ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Η πολιτική προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι τουλάχιστον 40 άτομα έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινό βομβαρδισμό στην ανακηρυγμένη ανθρωπιστική ζώνη Αλ Μαουάσι, στη Χαν Γιούνις (νότια). Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δήλωσαν ότι στόχευσαν «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς.

«Ανασύρθηκαν και διακομίστηκαν 40 μάρτυρες και 60 τραυματίες» σε κοντινά νοσοκομεία μετά τον βομβαρδισμό, συνόψισε ο Μοχάμεντ αλ Μουγάιρ, αξιωματούχος της πολιτικής προστασίας στον παλαιστινιακό θύλακα, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Οι ομάδες μας συνεχίζουν τις προσπάθειες για να εντοπίσουν δεκαπέντε ανθρώπους που αγνοούνται μετά το πλήγμα που στοχοποίησε σκηνές εκτοπισμένων στο Αλ Μαουάσι», πρόσθεσε.

Πηγές προσκείμενες στην πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκαναν γνωστό νωρίτερα πως πήραν φωτιά τουλάχιστον 20 σκηνές, ενώ ισραηλινοί πύραυλοι προκάλεσαν κρατήρες βάθους ως ακόμη και εννέα μέτρων.

One of the craters caused by the bombs dropped by Israelis to commit the new Mawasi refugee camp massacre.

I haven’t seen such a massive crater since the occupation launched its genocidal war on Gaza.

This is unreal. Entire Palestinian families have been wiped out. pic.twitter.com/kPqTjp2vWr

— Hussein (@EyesOnSouth1) September 9, 2024