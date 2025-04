Βίντεο: Αλεξιπτωτιστής εγκλωβίστηκε στην οροφή ενός γηπέδου

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας αλεξιπτωτιστής πιάστηκε στην οροφή ενός σταδίου πριν από έναν αγώνα ράγκμπι στη Γαλλία.

Δύο αλεξιπτωτιστές που μετέφεραν την μπάλα του αγώνα προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον αγωνιστικό χώρο του Stade de Toulouse σε μια αναμέτρηση για το Κύπελλο Πρωταθλητριών, αλλά ο συνάδελφός τους ξέφυγε από την πορεία του και έμεινε να κρέμεται από την οροφή, καθώς το αλεξίπτωτό του πιάστηκε στην τέντα.

Οι οπαδοί που βρίσκονταν στην κάτω κερκίδα έπρεπε να μετακινηθούν, ενώ οι υπεύθυνοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να απελευθερώσουν τον αλεξιπτωτιστή.

Η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε κατά 40 λεπτά.

Carnage in Toulouse, a parachutist got caught on the stadium roof, kick off delayed, fire engines arrived to rescue him and he’s waving to the crowd getting them pumped for the game, only in France!

https://t.co/i1AKrXWVqx

— Andy Goode (@AndyGoode10) April 6, 2025