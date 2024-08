Βενεζουέλα: «Η νίκη του προέδρου Μαδούρο δεν μπορεί να αναγνωριστεί» κρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση

Το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, όπου ανακηρύχθηκε επίσημα η νίκη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, «δεν μπορεί να αναγνωριστεί», έκρινε την Κυριακή (4/8) η Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ελλείψει στοιχείων που να τα υποστηρίζουν, τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν τη 2η Αυγούστου από το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE) δεν μπορούν να αναγνωριστούν», έκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε, καλώντας να υπάρξει «ανεξάρτητη επαλήθευσή τους», ει δυνατόν «από διεθνή οντότητα με κύρος».

Τόνισε, αιτιολογώντας αυτή τη θέση, πως παρότι είχε «δεσμευτεί» για αυτό, το CNE δεν έχει ακόμη δώσει στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία της καταμέτρησης.

Αντίθετα με τις ΗΠΑ και τις κυβερνήσεις αρκετών χωρών, η ΕΕ επιφυλάσσεται να αναγνωρίσει τη νίκη του υποψήφιου της αντιπολίτευσης, του Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια.

«Αντίτυπα των καταμετρήσεων που δημοσιοποιήθηκαν από την αντιπολίτευση και εξετάστηκαν από ανεξάρτητους οργανισμούς υποδεικνύουν ότι ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια μοιάζει να ήταν ο νικητής των προεδρικών εκλογών με μεγάλη πλειοψηφία», αναφέρει πάντως.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί να υπάρξει περαιτέρω επαλήθευση των εκλογικών αποτελεσμάτων», επιμένει το κείμενο, που υπογράφεται από τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Τζουζέπ Μπορέλ.

Ακόμη, η ΕΕ καλεί την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να «βάλει τέλος στις αυθαίρετες συλλήψεις, στην καταστολή και στη βίαιη ρητορική εναντίον μελών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και να απελευθερώσει όλους τους πολιτικούς κρατούμενους».

