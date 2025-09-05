Βατικανό: Γιατί ο Πάπας Λέων ανέβηκε σε μοτοσικλέτα – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Πάπας Λέων
Φωτογραφία: Reuters

Γνωστός για το χιούμορ και την απλότητα του ο Πάπας Λέων ανέβηκε σε μοτοσικλέτα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο ποντίφικας υπέγραψε πάνω σε μία μοτοσικλέτα BMW, η οποία του παρουσιάστηκε στο Βατικανό. Ο λόγος είναι ότι η μηχανή θα τεθεί σε δημοπρασία στον οίκο Sotheby’s στο Μόναχο.

Τα έσοδα από την πώληση της μοτοσικλέτας θα συμβάλλουν στην χρηματοδότηση ενός σχολείου στη Μαδαγασκάρη για παιδιά που αναγκάζονται να εργάζονται σε ορυχεία.

Σε βίντεο φαίνεται ο Πάπας να βάζει την υπογραφή του στην μοτοσικλέτα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και κάθισε στην μοτοσικλέτα. Οι παρευρισκόμενοι άρχισαν το χειροκρότημα και να χαμογελούσαν με την χαλαρή διάθεση του ποντίφικα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η παχυσαρκία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για πολλαπλούν μυέλωμα

Διαβήτης: 11 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε υψηλό σάκχαρο

Εκκρεμείς φορολογικές δηλώσεις: Ποιες πρέπει να υποβληθούν έως το τέλος της χρονιάς

Ακινησία οχημάτων: Ποιοι κινδυνεύουν με μεγάλο πρόστιμο – «Μπλόκο» στα διόδια σε όσους δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας

«Νέα μαζική διαρροή δεδομένων»: Πάνω 250 εκατομμύρια προσωπικές ταυτότητες διέρρευσαν στο διαδίκτυο – Τι συνέβη

Λάτρεις της Ιστορίας να αναπαριστούν αρχαίες ρωμαϊκές μάχες στη Ρουμανία – Δείτε εικόνες
περισσότερα
10:10 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Η επανεμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στον Λευκό Οίκο – Το φλερτ με τα αφεντικά των αμερικανικών κολοσσών της τεχνολογίας

Η εμφάνιση της Μελάνια Τραμπ Λευκό Οίκο αποτελεί είδηση καθώς η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ κατά την δ...
09:47 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Πούτιν: Όποιοι ξένοι στρατιώτες βρεθούν στην Ουκρανία, θα είναι νόμιμοι στόχοι για επιθέσεις

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε ξανά επί τάπητος τη θέση του σχετικά με τη στρατιωτική...
08:56 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ομολόγησε ότι έπνιξε τον 4χρονο γιο της σε λίμνη – Πίστευε πως «της μιλούσε ο Θεός» και ότι «έπρεπε να την καταπιεί ένα ψάρι»

Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στο Οχάιο, στις ΗΠΑ, αποκαλύφθηκε μετά τη σύλληψη μιας μητ...
08:50 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Ρωσία: Κυνισμός χωρίς όρια από υψηλόβαθμο αξιωματούχο του Κρεμλίνου – Ο πόλεμος στην Ουκρανία έφερε «τεράστιο άλμα» στα προσθετικά μέλη

Ένα από τα πιο κυνικά παραδείγματα προπαγανδιστικής ρητορικής από τη Μόσχα, είναι οι δηλώσεις ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος