Βατικανό: Γιατί ο Πάπας Λέων ανέβηκε σε μοτοσικλέτα – Δείτε βίντεο

Γνωστός για το χιούμορ και την απλότητα του ο Πάπας Λέων ανέβηκε σε μοτοσικλέτα για φιλανθρωπικό σκοπό.

Ο ποντίφικας υπέγραψε πάνω σε μία μοτοσικλέτα BMW, η οποία του παρουσιάστηκε στο Βατικανό. Ο λόγος είναι ότι η μηχανή θα τεθεί σε δημοπρασία στον οίκο Sotheby’s στο Μόναχο.

Τα έσοδα από την πώληση της μοτοσικλέτας θα συμβάλλουν στην χρηματοδότηση ενός σχολείου στη Μαδαγασκάρη για παιδιά που αναγκάζονται να εργάζονται σε ορυχεία.

Σε βίντεο φαίνεται ο Πάπας να βάζει την υπογραφή του στην μοτοσικλέτα. Λίγα δευτερόλεπτα μετά δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί και κάθισε στην μοτοσικλέτα. Οι παρευρισκόμενοι άρχισαν το χειροκρότημα και να χαμογελούσαν με την χαλαρή διάθεση του ποντίφικα.