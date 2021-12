Τζο Μπάιντεν για Ντέσμοντ Τούτου: “Το παράδειγμά του ξεπερνά τα σύνορα και θα αντηχεί στους αιώνες”

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και η πρώτη κυρία Τζιλ Μπάιντεν, εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατο του Ντέσμοντ Τούτου, τονίζοντας ότι «το παράδειγμά του (…) ξεπερνά τα σύνορα και θα αντηχεί στους αιώνες».

Το προεδρικό ζεύγος τόνισε ότι ο Τούτου ακολούθησε την πνευματική κλήση του για να δημιουργήσει έναν καλύτερο, πιο ελεύθερο κόσμο με μεγαλύτερη ισότητα.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Μπάιντεν επισημαίνουν επίσης «τη δύναμη του μηνύματος για δικαιοσύνη, ισότητα, αλήθεια και συμφιλίωση» που προωθούσε ο Αγγλικανός αρχιεπίσκοπος, σύμβολο του αγώνα κατά του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική.

Today, we are heartbroken to learn of the passing of a true servant of God and of the people, Archbishop Desmond Tutu of South Africa. We send our deepest condolences to the people of South Africa who are mourning this great loss.

— President Biden (@POTUS) December 26, 2021