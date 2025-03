Τρόμος στον αέρα: Πουλιά έπεσαν σε κινητήρα αεροπλάνου και αυτός πήρε φωτιά

Οι συγκλονιστικές εικόνες και τα βίντεο στις ΗΠΑ, από ένα αεροπλάνο της FedEx που τυλίγεται στις φλόγες την ώρα που πετάει, έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, καθώς τρομοκρατημένοι θεατές στο έδαφος κατέγραψαν την πτήση.

Το Boeing 767-300 εκτελούσε πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Newark Liberty στο Νιου Τζέρσεϊ, αλλά αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση λόγω ενός πουλιού που χτύπησε τον δεξιό κινητήρα του, δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου στην DailyMail.com.

‘Η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε για λίγο για προληπτικούς λόγους, αλλά έκτοτε οι λειτουργίες έχουν επανέλθει’, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Μετά την απογείωση του αεροσκάφους, στις 7:58 π.μ., ο δεξιός κινητήρας του τυλίχθηκε στις φλόγες – με τους θεατές στο έδαφος να περιγράφουν ότι άκουσαν και μια δυνατή έκρηξη. Το αεροπλάνο αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω στο Νιούαρκ, όπου έκανε αναγκαστική προσγείωση στις 8:07 π.μ., σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης από το FlightAware.

Ο προορισμός του αεροπλάνου ήταν η Ινδιανάπολη, δήλωσε η FedEx στη DailyMail.com. Μια ομάδα ανθρώπων στο έδαφος κατέγραψε βίντεο με το φλεγόμενο αεροπλάνο να πετάει πάνω από τα κεφάλια τους.

Μια άλλη τρομακτική εικόνα του αεροπλάνου καταγράφηκε από το εσωτερικό ενός αυτοκινήτου που κινείτο στον αυτοκινητόδρομο New Jersey Turnpike, δίπλα στο αεροδρόμιο. Καθώς το άτομο που τράβηξε το βίντεο έκανε ζουμ στο αεροπλάνο που βρισκόταν ακόμα στον αέρα, η φωτιά και ο καπνός του κινητήρα διακρίνονταν καθαρά. Κάποιος από το κοντινό Ελίζαμπεθ, που γειτνιάζει με το αεροδρόμιο, τράβηξε βίντεο με το φλεγόμενο αεροπλάνο να πετά πάνω από τη γειτονιά του.

Το αεροπλάνο βρισκόταν στον αέρα για περίπου εννέα λεπτά προτού αναγκαστεί να κάνει την αναγκαστική προσγείωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της πτήσης. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι ενήμερη για το περιστατικό και θα το διερευνήσει περαιτέρω.

Η επείγουσα επιστροφή του αεροσκάφους της FedEx θυμίζει το περίφημο θαύμα στον ποταμό Χάντσον το 2009, όταν ο κυβερνήτης Τσέσλεϊ “Σάλλι” Σάλλενμπεργκερ κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο του στον ποταμό Χάντσον, αφού, νωρίτερα, ένα σμήνος από χήνες είχε μπει και στους δύο του κινητήρες.

Το Airbus A320, το οποίο διαχειριζόταν η US Airways, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο LaGuardia περίπου στις 15:25 και περίπου 3,5 λεπτά μετά το χτύπημα των πουλιών, ο Sully εγκατέλειψε το αεροπλάνο στο ποτάμι. Και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν από την προσγείωση στο νερό.

