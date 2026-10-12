Τροχαίο με λεωφορείο στην Τουρκία: Γλίστρησε και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου – Τουλάχιστον 17 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

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Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο και δη με πούλμαν σημειώθηκε στην Τουρκία. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή του Ακσού στην Αττάλεια και τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν ο οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της sabah, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης, αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Ο γιος του οδηγού του λεωφορείου, Εσρέφ Ταστσί, υποστήριξε ότι, «Είχε χυθεί πετρέλαιο στο δρόμο. Ο πατέρας μου προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο του οχήματος, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ανατροπή».

Ο κυβερνήτης Σαχίν, δείχνοντας στον οδηγό του οχήματος, Χουσεΐν Ταστσί, τις εικόνες από τις κάμερες σχετικά με το ατύχημα μέσω του κινητού του τηλεφώνου, του είπε: «Φαίνεται ότι έτρεχες».