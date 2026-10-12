Τροχαίο με λεωφορείο στην Τουρκία: Γλίστρησε και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου – Τουλάχιστον 17 τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα σοβαρό τροχαίο με πούλμαν σημειώθηκε τη Δευτέρα στην περιοχή του Ακσού στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τουλάχιστον 17 ανθρώπους να τραυματίζονται, εκ των οποίων ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Το λεωφορείο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου, με τις μαρτυρίες να διίστανται για τα αίτια του ατυχήματος, αναφέροντας είτε πετρέλαιο στο οδόστρωμα είτε υπερβολική ταχύτητα

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Διεθνή Νέα

ΤΡΟΧΑΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο με πούλμαν σημειώθηκε στην Τουρκία, με τουλάχιστον 17 ανθρώπους να τραυματίζονται όταν το λεωφορείο αναποδογύρισε στην Αττάλεια. – Ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης και ασθενοφόρα. – Ο γιος του οδηγού υποστήριξε ότι «Είχε χυθεί πετρέλαιο στο δρόμο», ενώ ο κυβερνήτης Σαχίν δήλωσε στον οδηγό: «Φαίνεται ότι έτρεχες».

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Ακόμα ένα σοβαρό τροχαίο και δη με πούλμαν σημειώθηκε στην Τουρκία. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή του Ακσού στην Αττάλεια και τουλάχιστον 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν ο οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της sabah, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Στον τόπο του συμβάντος έσπευσαν πολλές ομάδες διάσωσης, αστυνομικοί και ασθενοφόρα.

Ο γιος του οδηγού του λεωφορείου, Εσρέφ Ταστσί, υποστήριξε ότι, «Είχε χυθεί πετρέλαιο στο δρόμο. Ο πατέρας μου προσπάθησε να διατηρήσει τον έλεγχο του οχήματος, αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει την ανατροπή».

Ο κυβερνήτης Σαχίν, δείχνοντας στον οδηγό του οχήματος, Χουσεΐν Ταστσί, τις εικόνες από τις κάμερες σχετικά με το ατύχημα μέσω του κινητού του τηλεφώνου, του είπε: «Φαίνεται ότι έτρεχες».

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