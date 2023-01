Τραγούδια σχετικά με εστεμμένους, βασιλείς, πρίγκιπες και σουλτάνους – BINTEO

Πολλά τραγούδια έχουν βγει στην παγκόσμια δισκογραφία, που αναφέρονται στους τίτλους των εστεμμένων, για βασιλιάδες, βασίλισσες, πρίγκιπες, πριγκίπισσες κλπ.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Άλλα έκαναν μεγάλη επιτυχία, όπως το «Dancing Queen» των ABBA και άλλα έκαναν περισσότερο ντόρο απ’ ότι αναμενόταν, όπως το «God Save The Queen» του punk συγκροτήματος των Sex Pistols. Άλλα πάλι, παρόλο που ήσαν αξιόλογα κομμάτια, δεν γνώρισαν την μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Μία λίστα με 25 από αυτά τα «βασιλικά» τραγούδια είναι αυτή που ακολουθεί:

ABBA – Dancing Queen

Europop-disco τραγούδι από το σουηδικό γκρουπ των ABBA, που κυκλοφόρησε ως βασικό σινγκλ από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, “Arrival” (1976). Το κομμάτι ήταν εμπνευσμένο από το ντίσκο χιτ του George McCrae του 1974 “Rock Your Baby” και είχε αρχικά τον τίτλο “Boogaloo”. Οι ABBA ερμήνευσαν αυτό το τραγούδι στις 18 Ιουνίου 1976 σε ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα στη βασίλισσα Σίλβια και τον βασιλιά Γουστάβο τον XVI της Σουηδίας, οι οποίοι παντρεύτηκαν την επόμενη μέρα.

Sex Pistols – God Save The Queen

Τραγούδι του αγγλικού πανκ ροκ συγκροτήματος των Sex Pistols. Κυκλοφόρησε ως δεύτερο σινγκλ στην καριέρα τους και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο ντεμπούτο άλμπουμ τους “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols”. Κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1977, κατά τη διάρκεια του Αργυρού Ιωβηλαίου της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. Το τραγούδι είναι ένας ύμνος κατά του κατεστημένου και θεωρήθηκε ως διαμαρτυρία ενάντια στη μοναρχία, αν και τα μέλη του συγκροτήματος πάντα το αρνούνταν και έλεγαν ότι το κομμάτι δεν προοριζόταν να αποτελέσει άμεση επίθεση στη Βρετανική Μοναρχία.

The Beatles – Sun King

Τραγούδι από το άλμπουμ “Abbey Road” του 1969. Γράφτηκε κυρίως από τον John Lennon. Ο τίτλος εργασίας ήταν “Here Comes the Sun King”, αλλά συντομεύτηκε σε “Sun King” για να αποφευχθεί η σύγχυση με το “Here Comes the Sun” του Harrison.

Dire Straits – Sultans Of Swing

Τραγούδι γραμμένο από τον Mark Knopfler. Ηχογραφήθηκε στα Pathway Studios στο Islington, στο Βόρειο Λονδίνο, στις 18 Δεκεμβρίου 1977 και κυκλοφόρησε ως single το 1978. Περιλήφθηκε στο ομότιτλο ντεμπούτο άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε στις αρχές του 1979. Το τραγούδι μιλάει για την ιστορία μιας «σκονισμένης μικρής τζαζ μπάντας Dixieland» που παίζει σε μια έρημη από κόσμο παμπ.

Lorde – Royals

Τραγούδι της Νεοζηλανδής τραγουδίστριας Lorde. Εμπεριέχεται στο ντεμπούτο στούντιο άλμπουμ της “Pure Heroine” του 2013. Το κομμάτι σχολιάζει την κουλτούρα του υλισμού και της πολυτέλειας και είναι εμπνευσμένο από μια φωτογραφία του παίκτη του μπέιζμπολ George Brett.

Anarchic System – Royal Summer

Το “Royal Summer” των Anarchic System κυκλοφόρησε το 1973. Το τραγούδι πιστώνεται στην ηλεκτρονική μουσική λόγω της έντονης παρουσίας των κήμπορντς. Το έγραψε ο Paul de Senneville μαζί με τον Olivier Toussaint και αργότερα διασκευάστηκε από άλλους καλλιτέχνες.

Bob Dylan – Queen Jane Approximately

Πρόκειται για ένα τραγούδι από το άλμπουμ του Bob Dylan του 1965 “Highway 61 Revisited”. Αρχικά κυκλοφόρησε ως B-side του “One of Us Must Know (Sooner or Later)”. Έχει διασκευαστεί από αρκετούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Grateful Dead και των Four Seasons. Το τραγούδι είναι βασικά δομημένο πάνω σε πέντε στίχους, από τους οποίους οι δύο πρώτοι μιλάνε για τη σχέση της Βασίλισσας Jane με την οικογένειά της, οι δεύτεροι αφορούν τη σχέση της με τους «αυλικούς» και ο τελευταίος τη σχέση της με τους ληστές. Το κομμάτι ενσωματώνει διάφορες στάσεις απέναντι στο θέμα, συμπεριλαμβανομένης της συγκατάβασης, της αυτοδικαίωσης, της περιφρόνησης, της συμπόνιας καθώς και του χλευασμού.

Aerosmith – Kings And Queens

Τραγούδι που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1977 στο άλμπουμ τους “Draw the Line”. Έχει ένα θέμα μεσαιωνικού στυλ, με στίχους για βασιλιάδες και βασίλισσες, ιππότες και γκιλοτίνες. Το μουσικό βίντεο για το κομμάτι απεικονίζει το συγκρότημα να το παίζει σε ένα κάστρο, με τον Steven Tyler ντυμένο βασιλιά.



Sade – King of Sorrow

Κυκλοφόρησε το 2000 ως δεύτερο σινγκλ από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ της “Lovers Rock”. Το τραγούδι έχει θέμα μια εσωτερική σύγκρουση που λαμβάνει χώρα μέσα στο μυαλό της τραγουδίστριας. Αν και φαίνεται να απευθύνεται σε δύο άτομα λέγοντας «Εσύ» και «Εγώ», μιλάει πραγματικά στον εαυτό της και σκέφτεται για τη θλίψη που νιώθει. Το επίσημο μουσικό βίντεο γυρίστηκε στο Πουέρτο Ρίκο. Μια remix έκδοση του τραγουδιού βγήκε από τους Fun Lovin’ Criminals το 2001.

Shawn Mendes – Queen

Ο Καναδός τραγουδιστής το κυκλοφόρησε το 2020. Το τραγούδι είναι εμπνευσμένο από τις εμπειρίες ζωής του Mendes και αναφέρεται στο ταξίδι του από το μεγάλωμα σε μια μικρή πόλη μέχρι να γίνει επιτυχημένος καλλιτέχνης. Μουσικά, είναι ένα ποπ τραγούδι επηρεασμένο από το EDM, που έχει λάβει ως επί το πλείστον θετικές κριτικές, με πολλούς να επαινούν τον ειλικρινή λυρισμό του και το πιασάρικο ρεφρέν του.

The Band – King Harvest (Has Surely Come)

Τραγούδι το οποίο αρχικά εμφανίστηκε ως τελευταίο κομμάτι στο δεύτερο άλμπουμ τους “The Band”. Γράφτηκε από τον Robbie Robertson και έχει διασκευαστεί από αρκετούς καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Henry Kaiser Band και των Grateful Dead. Το τραγούδι διαθέτει μια αισιόδοξη μελωδία και στίχους για τους σκληρά εργαζόμενους φάρμας στην επαρχία της Αμερικής.

Go West – King Of Wishful Thinking

Το “King of Wishful Thinking” ακουγόταν στην ταινία “Pretty Woman”. Αργότερα εμφανίστηκε στο τρίτο στούντιο άλμπουμ του Go West, “Indian Summer” του 1992. Αυτό έγινε το πιο γνωστό τραγούδι τους. Το 1991 το κομμάτι ήταν υποψήφιο για το Brit Award για το καλύτερο βίντεο της χρονιάς.

Bruce Springsteen – Queen Of The Supermarket

Το έγραψε ο Bruce Springsteen και κυκλοφόρησε στο άλμπουμ του “Working On A Dream” το 2009. Το τραγούδι έχει γίνει υποδεκτό με ανάμεικτες κριτικές, με κάποιους θαυμαστές να το αποκαλούν σαν ένα από τα χειρότερα τραγούδια του Springsteen και άλλους να επαινούν τους στίχους και τη μελωδία του.

The Police – King Of Pain

Το “King of Pain” είναι ένα τραγούδι των Police, που κυκλοφόρησε με το πέμπτο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ “Synchronicity” (1983). Γραμμένο από τον Sting και εμπνευσμένο από τον χωρισμό με τη σύζυγό του. Έφτασε στο Νο. 3 στο τσαρτ Hot 100 των ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 1983. Η Καναδή τραγουδοποιός Alanis Morissette διασκεύασε το κομμάτι για το άλμπουμ της “MTV Unplugged” (1999).

John Mayer – Queen of California

Το “Queen of California” είναι το δεύτερο σινγκλ από το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδιστή John Mayer, “Born and Raised”. Το τραγούδι είναι μια αισιόδοξη folk-rock μελωδία που αποτίει φόρο τιμής στα folk-rock τραγούδια της δεκαετίας του 1970. Οι στίχοι του τραγουδιού παραπέμπουν στους Bob Dylan, Joni Mitchell και Neil Young.

Queen – Killer Queen

Το τραγούδι αυτό του συγκροτήματος των Queen, είναι γραμμένο από τον Freddie Mercury. Ξεπετάχτηκε μέσα από το τρίτο στούντιο άλμπουμ των Queen, “Sheer Heart Attack” το 1974. Έγινε η πρώτη επιτυχία των Queen στο Top-10 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον Freddie Mercury, το «Killer Queen» μιλάει για «ένα κορίτσι υψηλής κοινωνικής τάξης».

David Bowie – Queen Bitch

Είναι το 10ο τραγούδι του David Bowie και το άλμπουμ του 1971 “Hunky Dory”. Έκανε το ντεμπούτο του δοκιμαστικά στο ραδιόφωνο του BBC τον Ιούνιο του 1971 πριν καν ηχογραφηθεί στα Trident Studios στο Λονδίνο. Το κομμάτι ήταν εμπνευσμένο από το αμερικανικό ροκ συγκρότημα των Velvet Underground και πιο συγκεκριμένα από τον τραγουδιστή Lou Reed.



Johnny Cash – King Of The Hill

Κυκλοφόρησε από τον Johnny Cash το 1969. Ηχογραφήθηκε στο Columbia Recording Studio στο Nashville του Tennessee. Πολλές φορές ο Cash άνοιγε τις συναυλίες του με αυτό το κομμάτι. Είναι ένα τραγούδι που το ερμήνευσε και ο Tom Jones.

Camila Cabello & Grey – Crown

Το “Crown” περιλαμβάνεται στο soundtrack του “Bright”, ενός θρίλερ του Netflix με πρωταγωνιστές τους Will Smith, Joel Edgerton και Noomi Rapace. Η ταινία κυκλοφόρησε παγκοσμίως στις 22 Δεκεμβρίου 2017.

Mountain – Mississippi Queen

Θεωρείται ένα κλασικό ροκ κομμάτι. Ήταν το εναρκτήριο τραγούδι στο ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος “Climbing!”. Το τραγούδι μιλά για μια γυναίκα με το ρεφρέν “Mississippi queen, if you know what I mean”.

Billy Ocean – Caribbean Queen (No More Love on the Run)

Κυκλοφόρησε το 1984 μαζί με το άλμπουμ “Suddenly”. Το τραγούδι μιλά για μια βασίλισσα της Καραϊβικής που ο αφηγητής ερωτεύεται και οι δυο τους μοιράζονται ένα όνειρο μιας κοινής ζωής. Το τραγούδι είναι ένα ποπ κομμάτι mid-tempo, με στοιχεία reggae και calypso. Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των “Miami Vice”, “The Fresh Prince of Bel-Air” και “Guardians of the Galaxy Vol. 2”.

Tom Petty – It’s Good To Be King

Το “It’s Good to Be King” κυκλοφόρησε με το άλμπουμ του “Wildflowers” το 1994. Το τραγούδι είναι μια ακουστική folk-rock μπαλάντα για την εμπειρία της φήμης και το να είσαι στο προσκήνιο.



Coldplay – Princess Of China ft. Rihanna

Το “Princess of China” γράφτηκε από τους Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman και την Rihanna. Το τραγούδι έχει διασκευαστεί από διάφορους καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των P!nk και Imelda May.

Barbra Streisand – Someday My Prince Will Come

Το “Someday My Prince Will Come” είναι ένα τραγούδι από την ταινία κινουμένων σχεδίων της Walt Disney του 1937, “Snow White and the Seven Dwarfs”. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου κατέταξε αυτό το κομμάτι στο Νο. 19 στη λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια στην ιστορία του κινηματογράφου.

Whitney Houston – Queen Of The Night

Ήταν το πέμπτο και τελευταίο σινγκλ που κυκλοφόρησε από το soundtrack για την ταινία του 1992 “The Bodyguard”. Το τραγούδι γράφτηκε από τους L.A. Reid, Babyface, Whitney Houston και Daryl Simmons, ενώ την παραγωγή έκαναν οι Reid και Babyface. Το κομμάτι μιλά για μια ανεξάρτητη γυναίκα με αυτοπεποίθηση που ξέρει τι θέλει και δεν φοβάται να το κάνει. Είναι η «Βασίλισσα της Νύχτας» και έχει ότι χρειάζεται για να κάνει τα όνειρά της πραγματικότητα. Το τραγούδι ακούγεται στην ταινία όταν η Rachel (Whitney Houston) το ερμήνευσε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και η παράσταση διεκόπη όταν οι θαυμαστές εισέβαλαν στη σκηνή.

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, για τρεις ώρες, από τις 10 μ.μ. μέχρι την 1 π.μ., ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “Round Midnight, όπως έλεγε και η Ella Fitzgerald”, με πολλή και καλή μουσική). Twitter:@IosifAvramoglou Facebook.com/avramoglou Instagram:mus1cguru