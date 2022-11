Τραγωδία στην Ιταλία: Ανασύρθηκε νεκρό ένα κοριτσάκι 5,5 ετών στην Ίσκια – Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Τα σωστικά συνεργεία ανέσυραν σήμερα μέσα από σωρούς λάσπης το πτώμα ενός κοριτσιού 5,5 ετών που είχε βρει καταφύγιο κάτω από το κρεβάτι της στο σπίτι στο ιταλικό θέρετρο της νήσου Ίσκια της Ιταλίας που χτυπήθηκε από σφοδρή κακοκαιρία.

Ο νομάρχης της Νάπολης επιβεβαίωσε ότι ακόμη 10 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι στην λιμάνι Casamicciola, και εκφράζονται φόβοι ότι βρίσκονται θαμμένοι κάτω από λάσπη και συντρίμμια.

«Η λάσπη και το νερό τείνουν να γεμίζουν κάθε χώρο», είπε ο εκπρόσωπος των Ιταλών πυροσβεστών, Λούκα Κάρι, στην κρατική τηλεόραση RAI. «Οι ομάδες μας ψάχνουν με ελπίδα, ακόμα κι αν είναι πολύ δύσκολο». «Η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι ότι οι άνθρωποι που φέρονται ως αγνοούμενοι να έχουν βρει καταφύγιο σε συγγενείς και φίλους και δεν έχουν ενημερώσει για τη θέση τους», πρόσθεσε.

Λίγη ώρα αργότερα, εντοπίστηκε νεκρή και μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Με τον εντοπισμό των σορών του κοριτσιού και της ηλικιωμένης, ο αριθμός των νεκρών από την τραγωδία της Ίσκια, ανέβηκε στους τρεις, καθώς χθες είχε βρεθεί μια 31χρονη. Αυτή την ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση των αγνοούμενων, που είναι τουλάχιστον 10, ενώ 13 άτομα έχουν καταγραφεί σαν τραυματίες.

Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν νεκρή, χθες βράδυ, την Ελεονόρα Σιραμπέλα, τριάντα ενός ετών, η οποία εργαζόταν ως πωλήτρια σε κατάστημα της περιοχής. Ο σύντροφός της αγνοείται στην περιοχή Κασαμίτσιολα, όπου οι Πυροσβέστες, μαζί με την Πολιτική Προστασία, συνεχίζουν αδιάκοπα το έργο τους.

Συνολικά εκατόν πενήντα κάτοικοι του νησιού εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές. Η κύρια κατολίσθηση σημειώθηκε στον λόφο Επομέο, στο σημείο ακριβώς όπου είχαν καταγραφεί μεγάλες καταστροφές τον Νοέμβριο του 2009, οι οποίες είχαν προκαλέσει τον θάνατο μιας δεκαπεντάχρονης κοπέλας.

Ο Πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε την αλληλεγγύη του κατά την καθιερωμένη κυριακάτικη ευλογία στον Αγ. Πλατεία Πέτρου.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος από την κατολίσθηση στην Ίσκια της Ιταλίας, εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter. «Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, οι σκέψεις μας είναι στους αγνοούμενους, τους τραυματίες και τα σωστικά συνεργεία» επισημαίνεται στην ίδια ανάρτηση.

Heartfelt condolences to the family of the victim of the landslide in #Ischia, Italy. At this difficult time, our thoughts go out to the missing, the injured & the rescue crews. We extend our solidarity w/ the people & Government of our friend #Italy pic.twitter.com/iC9WgWr7Zb

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 27, 2022