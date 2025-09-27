Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί από ποδοπάτημα σε προεκλογική συγκέντρωση – 8 παιδιά ανάμεσα στα θύματα

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι σκοτώθηκαν (ανάμεσά τους 8 παιδιά, 16 γυναίκες) και 40 τραυματίστηκαν σε ποδοπάτημα που σημειώθηκε σήμερα στην Ινδία σε συγκέντρωση του ηθοποιού-πολιτικού Βιτζέ στο νότιο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, τόνισε η εφημερίδα Hindu, επικαλούμενη τον υπουργό Υγείας του κρατιδίου.

Πλήθος κόσμου είχε συρρεύσει για τη συγκέντρωση, που ήταν μέρος της εκστρατείας του Βιτζέ για το πολιτικό του κόμμα, Tamilaga Vettri Kazhagam, σύμφωνα με την Hindu.

Ο Βιτζέ, ο οποίος αναφέρεται μόνο με ένα όνομα, κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατιδιακών εκλογών που πρόκειται να διεξαχθούν στις αρχές του επόμενου έτους.

”This is the sole responsibility of Police. This is not the first time Vijay has conducted a rally. He always attracts huge crowds, but why did the police fail to estimate the number of people in attendance”: @DrTamilisai4BJP@SuyeshaSavant @Akshita_N #TVKVijay #Karur pic.twitter.com/tIrUBdnX6h — IndiaToday (@IndiaToday) September 27, 2025

VIDEO | TVK leader Vijay pauses speech in Karur, distributes water to people, arranges for ambulance for those in the crowd feeling suffocated. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/uCBNuilCBZ — Press Trust of India (@PTI_News) September 27, 2025

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθύτατα λυπηρό. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους σε αυτό το περιστατικό. Εύχομαι να βρουν τη δύναμη να αντεπεξέλθουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Προσεύχομαι επίσης για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», δήλωσε ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε ανάρτηση στο X.