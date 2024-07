Τραγωδία στην Ινδία: Ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε θρησκευτική συνάθροιση – Τουλάχιστον 27 νεκροί

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου σε μια θρησκευτική συνάθροιση Ινδουιστών στην Βόρεια Ινδία, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος ιατρικών υπηρεσιών.

«Έχουμε 27 πτώματα σε αυτό το στάδιο (…) και πτώματα συνεχίζουν να φτάνουν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραμ Μόχαν Τιβάρι.

Το περιστατικό συνέβη σε ένα χωριό στην περιοχή Χάθρας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Νέο Δελχί. Τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι υπάρχουν φόβοι για μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων.

Στους νεκρούς περιλαμβάνονται 25 γυναίκες και δύο άνδρες, δήλωσε στο Reuters ιατρικός αξιωματούχος της περιοχής.

❗️27 Dead In Stampede At Hathras Religious Event

The stampede occurred at a prayer meeting for Lord Shiva. Disturbing visuals circulating on X show bodies being brought to a community health centre.

