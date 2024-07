Τραγωδία στη Νότια Αφρική: Ισπανός τουρίστας ποδοπατήθηκε από ελέφαντα

Τραγικό θάνατο βρήκε Ισπανός τουρίστας, 43 χρονών, το πρωί της Κυριακής (7/7) σε εθνικό πάρκο στο Πιλάνεσμπεργκ, περίπου 200 χλμ. βόρεια του Γιοχάνεσμπουργκ. Οι υπεύθυνοι του πάρκου αναφέρουν ότι ο άνδρας, που ήταν στο πάρκο με τρεις φίλους, κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πλησίασε στο κοπάδι για να το φωτογραφίσει.

Μολονότι ο 43χρονος προειδοποιήθηκε τόσο από τους φίλους του, όσο και από άλλους τουρίστες σε διπλανά οχήματα, ο τουρίστας περπάτησε προς το κοπάδι, το οποίο είχε και τρία μικρά. Ένα θηλυκό, η αρχηγός του κοπαδιού, επιτέθηκε στον τουρίστα που δεν κατάφερε να ξεφύγει. Πολύ γρήγορα όλο το κοπάδι επιτέθηκε στον τουρίστα και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

“Το κοπάδι δεν έδειξε κάποια επιθετικότητα στους άλλους παριστάμενους”, αναφέρουν οι υπεύθυνοι του πάρκου και τονίζουν: “Είναι απόλυτα φυσικό για τους ελέφαντες να υπερασπίζονται με κάθε τρόπο τα μικρά του κοπαδιού. Οι τουρίστες δεν αντιλαμβάνονται πάντα τους κινδύνους από τα άγρια ζώα, ούτε ότι είναι ασφαλείς μόνο μέσα στο όχημα”.

