Τραγωδία στη Γαλλία: 24χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του γιατί απέτυχε η μεταμόσχευση γενειάδας – Την έκανε στην Τουρκία

Ένας νεαρός άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του στη Γαλλία, αφότου υποβλήθηκε σε μία αποτυχημένη μεταμόσχευση γενειάδας στην Τουρκία από έναν κτηματομεσίτη που παρίστανε τον χειρουργό, όπως ισχυρίζεται ο πατέρας του.

Ο Mathieu Vigier Latour, όπως ήταν το όνομα του, ταξίδεψε στην Τουρκία και την Κωνσταντινούπολη τον Μάρτιο, όπου η μεταμόσχευση γενειάδας είναι έως και 5 φορές φθηνότερη από ότι στη Γαλλία.

