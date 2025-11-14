Τραμπ: Μικρά παιδιά τον επισκέφθηκαν στο Οβάλ Γραφείο – «Είναι τόσο γλυκιά» – Βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό ότι αγαπάει πολύ τα 11 εγγόνια του. Έτσι όταν μικρά παιδιά τον επισκέφθηκαν στο Οβάλ Γραφείο στην διάρκεια μίας πολυάσχολης μέρας ο Τραμπ άφησε στην άκρη τις δουλειές και τους μοίρασε δώρα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στο Χ η επικοινωνιακή σύμβουλός του Μάργκο Μάρτιν, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να δίνει δώρα στα παιδιά από το συρτάρι του. Τότε ρωτάει ένα μικρό κορίτσι αν θέλει και εκείνο να του δώσει δώρο. Η μικρή απαντάει καταφατικά. «Είπε ‘ναι’, είναι έξυπνη. Είναι τόσο γλυκιά», λέει ο Τραμπ για την μικρούλα.

Τότε τον πλησιάζει ένα μικρό αγόρι για να πάρει και εκείνο το δώρο του. Το αγοράκι ρώτησε τον Τραμπ ποιο είναι το όνομα του. «Με λένε Ντόναλντ» του απάντησε με χαμόγελο ο Αμερικανός πρόεδρος.