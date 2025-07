Τραμπ: Εξετάζει το ενδεχόμενο της επιβολής πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία – «Ο Πούτιν μας λέει πολλές βλακείες»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι δεν είναι ευχαριστημένος με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων στην Μόσχα, εκφράζοντας την απογοήτευση του για τον αυξανόμενο αριθμό των θανάτων στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

«Ο Πούτιν μας λέει πολλές βλακείες», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησης με κυβερνητικούς αξιωματούχους στον Λευκό Οίκο.

President Trump: “We get a lot of bullshit thrown at us by Putin, if you want to know the truth. He’s very nice all the time, but it turns out to be meaningless.” pic.twitter.com/VMnXSTuCiK

— CSPAN (@cspan) July 8, 2025