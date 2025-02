Τραμπ: «Έδειξε» την Σαουδική Αραβία ως πιθανό μέρος συνάντησης με τον Πούτιν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, «πιθανότατα» στη Σαουδική Αραβία, λίγες ώρες μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών στην οποία φέρονται να συμφώνησαν να ξεκινήσουν «αμέσως» διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Trump on Putin: “We expect he’ll come here and I’ll go there, and we’re gonna meet also probably in Saudi Arabia the first time.” pic.twitter.com/952nGD6Uvb

— Aaron Rupar (@atrupar) February 12, 2025