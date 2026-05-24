Τραμπ: Δεν θα βιαστούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία – Ο χρόνος είναι με το μέρος μας

Λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά την ανακοίνωσή του ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη βρίσκεται σε στάδιο εκτενών διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τους διπλωμάτες του να μη βιαστούν. Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι χειρισμοί πρέπει να γίνουν προσεκτικά, καθώς «ο χρόνος είναι με το μέρος μας».

«Μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έγιναν ποτέ από τη Χώρα μας ήταν η Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν, η οποία προτάθηκε και υπογράφηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τους παντελώς ερασιτέχνες της κυβέρνησης Ομπάμα. Ήταν ένας απευθείας δρόμος για την ανάπτυξη Πυρηνικού Όπλου από το Ιράν. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη συναλλαγή που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με το Ιράν η κυβέρνηση Τραμπ – ΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, μάλιστα! Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με εύτακτο και εποικοδομητικό τρόπο, και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μη βιαστούν για μια συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Ο Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί μια συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Δεν επιτρέπονται λάθη! Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική. Πρέπει να καταλάβουν, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν Πυρηνικό Όπλο ή Βόμβα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, μέχρι στιγμής, όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους, η οποία θα ενισχυθεί και θα ενδυναμωθεί περαιτέρω με την προσχώρησή τους στα Έθνη των ιστορικών Συμφωνιών του Αβραάμ και, ποιος ξέρει, ίσως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να θέλει να προσχωρήσει επίσης! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» πρόσθεσε.