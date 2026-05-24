Τραμπ: Δεν θα βιαστούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία – Ο χρόνος είναι με το μέρος μας

Στεφανία Κασίμη

Διεθνή Νέα

Τραμπ
Φωτογραφία: ΑΡ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο μετά την ανακοίνωσή του ότι μια συμφωνία με την Τεχεράνη βρίσκεται σε στάδιο εκτενών διαπραγματεύσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τους διπλωμάτες του να μη βιαστούν. Όπως εξήγησε ο ίδιος, οι χειρισμοί πρέπει να γίνουν προσεκτικά, καθώς «ο χρόνος είναι με το μέρος μας».

«Μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έγιναν ποτέ από τη Χώρα μας ήταν η Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν, η οποία προτάθηκε και υπογράφηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τους παντελώς ερασιτέχνες της κυβέρνησης Ομπάμα. Ήταν ένας απευθείας δρόμος για την ανάπτυξη Πυρηνικού Όπλου από το Ιράν. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη συναλλαγή που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή με το Ιράν η κυβέρνηση Τραμπ – ΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΝΤΙΘΕΤΟ, μάλιστα! Οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με εύτακτο και εποικοδομητικό τρόπο, και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μη βιαστούν για μια συμφωνία, καθώς ο χρόνος είναι με το μέρος μας» έγραψε  ο Τραμπ στο Truth Social.

«Ο Αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί μια συμφωνία. Και οι δύο πλευρές πρέπει να πάρουν τον χρόνο τους και να το κάνουν σωστά. Δεν επιτρέπονται λάθη! Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική. Πρέπει να καταλάβουν, ωστόσο, ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν Πυρηνικό Όπλο ή Βόμβα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω, μέχρι στιγμής, όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους, η οποία θα ενισχυθεί και θα ενδυναμωθεί περαιτέρω με την προσχώρησή τους στα Έθνη των ιστορικών Συμφωνιών του Αβραάμ και, ποιος ξέρει, ίσως η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να θέλει να προσχωρήσει επίσης! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα» πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Νο1 πράγμα που βλάπτει την ευτυχία σας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, σύμφωνα με ειδικούς

Τι να κάνετε στην εγκυμοσύνη για να γίνει το παιδί σας πιο έξυπνο

Νέα προγράμματα τουρισμού του ΟΠΕΚΑ για φθηνές διακοπές: Αύριο λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις-Ποιους αφορά

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών στις ΣΑΕΚ Τουρισμού: Έως αύριο οι αιτήσεις-Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Πώς να καθαρίσετε και να επιταχύνετε το λάπτοπ σας

«Ένας όμορφος θάνατος»: Πώς ένα ετοιμοθάνατο άστρο δημιούργησε το Νεφέλωμα της Κρυστάλλινης Σφαίρας
περισσότερα
18:30 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Ουκρανία: Διεθνής καταδίκη της σφοδρής ρωσικής επίθεσης – Με υπερηχητικό Ορέσνικ και βαλλιστικούς πυραύλους τα ρωσικά αντίποινα

Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε ο ρωσικός βομβαρδισμός του Κιέβου και των περιχώρων του το βράδ...
18:13 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Πακιστάν: Τουλάχιστον 24 νεκροί από τη βομβιστική επίθεση σε τρένο – Συγκλονιστικές εικόνες

Σοκ έχει προκαλέσει στο Πακιστάν η αιματηρή επίθεση αυτοκτονίας με παγιδευμένο αυτοκίνητο εναν...
18:05 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Επιμήκυνση άκρων στην Τουρκία με… 23.000 ευρώ: Τους «σπάνε» τα πόδια με σκοπό να γίνουν ψηλότεροι

Η Τουρκία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για ο...
17:57 , Κυριακή 24 Μαΐου 2026

Νετανιάχου: Ανέβασε ΑΙ εικόνα μαζί με τον Τραμπ – «Το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο»

Μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη, ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του σ...
MUST READ

«Ξέρουμε τι δεν ήταν»: Μυστηριώδης σήραγγα-μαμούθ ήρθε στο φως στην Ιερουσαλήμ

Υγεία του εντέρου: 6 απλοί τρόποι για να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής, σύμφωνα με ειδικούς

Ύπνος: Τα υλικά στα σεντόνια που πρέπει να αποφεύγετε, σύμφωνα με ειδικούς

Βίντεο: Νόμιζε ότι γινόταν διάρρηξη στο σπίτι της και βρήκε δύο αλιγάτορες να παλεύουν