Τραμπ: Αρνήθηκε να αποκλείσει την χρήση βίας στη Γροιλανδία – «Ουδέν σχόλιον»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε να αποκλείσει τη χρήση του αμερικανικού στρατού για την κατάληψη της Γροιλανδίας σε συνέντευξή του στο NBC News – το τελευταίο επεισόδιο στην κλιμάκωση των εντάσεων σχετικά με την επιθυμία του να καταλάβει το συγκεκριμένο τμήμα του εδάφους της Δανίας.

Εδώ και μήνες, ο Τραμπ επιδιώκει να αυξήσει τον έλεγχο των ΗΠΑ επί του νησιού που βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αυξήσει ιδιαίτερα την πίεση προς τη Δανία και άλλους συμμάχους του ΝΑΤΟ να επιτρέψουν στις ΗΠΑ να αναλάβουν τον έλεγχο της περιοχής– παρά την επανειλημμένη άρνηση της Δανίας να παραχωρήσει τη Γροιλανδία.

Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος απείλησε με την επιβολή δασμού 10% στη Δανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εάν δεν υποστηρίξουν μια συμφωνία για την κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα από το NBC News αν θα χρησιμοποιούσε το στρατό για να καταλάβει τη Γροιλανδία, ο Τραμπ απάντησε: «Κανένα σχόλιο». Επίσης την Δευτέρα, επανέλαβε την απογοήτευσή του για τη Νορβηγία σχετικά με το Νόμπελ Ειρήνης, λέγοντας ότι «η Νορβηγία το ελέγχει πλήρως, παρά τα όσα λένε».

«Τους αρέσει να λένε ότι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, αλλά έχουν απόλυτη σχέση», πρόσθεσε. Όπως είχε πει νωρίτερα. Από την στιγμή που η Νορβηγία δεν του έδωσε το βραβείο Νόμπελ εκείνος δεν είναι υποχρεωμένος να σκέφτεται μόνο την ειρήνη, μπορεί να σκέφτεται και τον πόλεμο.

Ο Τραμπ εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εστιάζουν στη Γροιλανδία, λέγοντας: «Η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί στον πόλεμο με τη Ρωσία και την Ουκρανία, γιατί, ειλικρινά, βλέπετε τι έχει καταφέρει. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθεί η Ευρώπη — όχι στη Γροιλανδία».

Να τον παίρνετε στα σοβαρά

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Νταβός όπου πρόκειται να ξεκινήσει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, και φορώντας κασκόλ με την αμερικανική σημαία, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εστιάζουν στο να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ότι «η Αμερική πρώτα δεν σημαίνει Αμερική μόνη» και «ο πρόεδρος Τραμπ θα μιλήσει για αυτό, για το πώς είναι η αμερικανική ηγεσία στον κόσμο».

Λέει ότι η εστίαση θα είναι στην «προώθηση της ανάπτυξης και στην απορρύθμιση». Όσον αφορά τη Γροιλανδία, είπε ότι δεν είναι ενημερωμένος, καθώς ταξίδευε, αλλά «υπάρχουν πολλές εισερχόμενες» κλήσεις και λέει ότι «όλοι πρέπει να πιστεύουν τον πρόεδρο».

Λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την επιστολή του Τραμπ προς τον Στόρε της Νορβηγίας, αλλά λέει ότι είναι «απόλυτη φήμη» να υπονοείται ότι ο πρόεδρος αποφάσισε για το μέλλον της Γροιλανδίας «λόγω του βραβείου Νόμπελ».

«Ο πρόεδρος θεωρεί τη Γροιλανδία στρατηγικό πλεονέκτημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρόκειται να αναθέσουμε την ασφάλεια του ημισφαιρίου μας σε κανέναν άλλο», είπε και προχώρησε σε μια ρητή προειδοποίηση: Ερωτηθείς για τα πιθανά αντίποινα των ευρωπαίων εταίρων στον τομέα του εμπορίου, είπε ότι θα ήταν «πολύ παράλογο».

Αυξάνει τις δυνάμεις της στην Γροιλανδία η Δανία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, συναντήθηκε με την ομόλογό του από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ιβέτ Κούπερ και επανέλαβε την προηγούμενη δήλωσή του ότι ήθελε να ευχαριστήσει το Ηνωμένο Βασίλειο για την υποστήριξή του στη Γροιλανδία.

Τόνισε επίσης ότι η Δανία και η Γροιλανδία συμφώνησαν να σχηματίσουν μια ομάδα εργασίας με τις ΗΠΑ για να συζητήσουν τις διαφορές τους μόλις την περασμένη εβδομάδα, κάτι που τώρα έρχεται σε αντίθεση με τη ρητορική των ΗΠΑ.

Ο στρατός της Δανίας ανακοίνωσε ότι αεροπλάνα που μεταφέρουν Δανούς στρατιώτες και τον διοικητή του στρατού Peter Boysen θα προσγειωθούν στο Kangerlussuaq, στη δυτική Γροιλανδία, αργότερα την Δευτέρα.

Ο στρατός το χαρακτήρισε ως «σημαντική συμβολή» σε μια άσκηση με την ονομασία «Arctic Endurance», αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το Κανγκερλουσουακ φιλοξενεί μια πρώην αμερικανική αεροπορική βάση που χτίστηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έκλεισε το 1992. Το αεροδρόμιο του οικισμού παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα της Γροιλανδίας.

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έστειλαν μικρούς αριθμούς στρατιωτικού προσωπικού στη Γροιλανδία την περασμένη εβδομάδα, καθώς η Δανία δήλωσε ότι προχωρά με τα σχέδια για μια «μεγαλύτερη και πιο μόνιμη» παρουσία του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια του νησιού.

Η Κοινή Αρκτική Διοίκηση της Δανίας στη Γροιλανδία έχει προσκαλέσει τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην Άσκηση «Arctic Endurance», η οποία φέτος θα δοκιμάσει τις δυνάμεις σε χειμερινές συνθήκες.

Να υπερισχύσει ο διάλογος

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Jens-Frederik Nielsen, δήλωσε σήμερα ότι ο διάλογος πρέπει να υπερισχύσει, καθώς οι ΗΠΑ και η Ευρώπη συγκρούονται λόγω των φιλοδοξιών του προέδρου Donald Trump να αποκτήσει τη Γροιλανδία και της επακόλουθης απειλής επιβολής δασμών στους ευρωπαίους συμμάχους.

«Δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να πιεστεί. Παραμένουμε σταθεροί στον διάλογο, στον σεβασμό και στο διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Nielsen σε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, αναφερόμενος στις τελευταίες ανακοινώσεις του Trump.

Ο Nielsen δήλωσε ότι η υποστήριξη της Γροιλανδίας από άλλες χώρες και ηγέτες κρατών «έχει σημασία», χαρακτηρίζοντάς την «σαφή αναγνώριση ότι η Γροιλανδία είναι μια δημοκρατική κοινωνία με το δικαίωμα να λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις».