Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε διευθυντή σχολείου για μια παρατήρηση – Δείτε βίντεο

  • Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στην Τουρκία, όπου ανήλικος μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου. Ο διευθυντής τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
  • Το επεισόδιο πιθανά συνδέεται με παρατήρηση που είχε δεχθεί ο μαθητής από τον διευθυντή την προηγούμενη εβδομάδα, σχετικά με την παρουσία του στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο.
  • Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης. Ο ανήλικος δράστης έχει συλληφθεί από τις αρχές, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του.
Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στην Τουρκία, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση και ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ανήλικος μαθητής πυροβόλησε τον διευθυντή του σχολείου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τραυματιστεί σοβαρά και να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης, το επεισόδιο πιθανά συνδέεται με παρατήρηση που είχε δεχθεί ο μαθητής από τον διευθυντή την προηγούμενη εβδομάδα. Η σύσταση αφορούσε στην παρουσία του ανήλικου στο σχολείο με ηλεκτρικό ποδήλατο, γεγονός που πυροδότησε την ένταση.

Ο διευθυντής νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μερσίνης.

Στο μεταξύ, ο ανήλικος δράστης έχει συλληφθεί από τις Αρχές, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και ο πατέρας του, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό.

