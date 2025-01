Τουρκία: «Είδαμε ανθρώπους να πηδούν πανικόβλητοι από τα παράθυρα» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη φωτιά με τους 66 νεκρούς

Τουλάχιστον 66 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο ξενοδοχείο Grand Kartal στο χιονοδρομικό κέντρο Kartalkaya στην επαρχία Bolu, στην κεντρική Τουρκία.

Οι τραγικές εικόνες από το σημείο αποτυπώνουν την απελπισία των θυμάτων που προσπάθησαν να σωθούν πηδώντας από τα παράθυρα, ενώ διασώστες έσπευσαν να απαλύνουν τις πτώσεις με στρώματα.



Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις απελπισμένες προσπάθειες διάσωσης. Ο Barış Salgür, εργαζόμενος σε κοντινό ξενοδοχείο, δήλωσε: «Περιμέναμε την πυροσβεστική. Όλοι φώναζαν. Αυτό κράτησε περίπου δύο ώρες. Πριν φτάσει η πυροσβεστική, το πάνω τμήμα άρχισε να καίγεται. Δύο γυναίκες πετάχτηκαν έξω από το κτίριο. Προσπαθήσαμε να πετάξουμε σχοινιά όσο πιο μακριά μπορούσαμε. Ένας ηλικιωμένος άνδρας το έδεσε και προσπάθησε να κρατηθεί, αλλά το χέρι του γλίστρησε. Έπεσε και έσπασε το πόδι του».

Σύμφωνα με τον İdris Bilgin, που έσπευσε για βοήθεια, η φωτιά είχε ήδη εξαπλωθεί όταν έφτασε στο σημείο στις 6 το πρωί. «Φέραμε κουβέρτες και στρώματα από κοντινά ξενοδοχεία. Τα συνεργεία προσπαθούσαν να τη σβήσουν. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε».

Ο Ali Atmaca, διαμένοντας σε γειτονικό ξενοδοχείο, δήλωσε: «Ξυπνήσαμε από τις κραυγές για βοήθεια και σπεύσαμε κάτω. Είδαμε ανθρώπους να πηδούν πανικόβλητοι από τα παράθυρα. Φέραμε στρώματα για να αποτρέψουμε σοβαρούς τραυματισμούς, αλλά δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικοί ήμασταν. Είδαμε ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά μας, γεγονός που μας συγκλόνισε βαθιά».

A fire at a ski resort hotel in Turkey’s Bolu mountains killed at least 10 people and forced panicked guests to jump out of windows in the middle of the night https://t.co/RPatsuV9jH pic.twitter.com/4E8a9ujMcs

— Reuters (@Reuters) January 21, 2025