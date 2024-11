Το τραγικό λάθος σε συσκευασία κούκλας της Αριάνα Γκράντε που προκαλεί ανησυχία σε γονείς – «Όποιος το έκανε, πρέπει να απολυθεί άμεσα»

Σοκ και ανησυχία έχει προκαλέσει ένα λάθος στη συσκευασία της νέας κούκλας «Glinda» της Αριάνα Γκράντε, καθώς η ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) που αναγράφεται στο κουτί οδηγεί σε ιστοσελίδα με περιεχόμενο για ενήλικες αντί για την επίσημη ιστοσελίδα της ταινίας «Wicked», όπου πρωταγωνιστεί.

Η εταιρεία Mattel κυκλοφόρησε την κούκλα «Glinda», ενόψει της πρεμιέρας της πολυαναμενόμενης ταινίας της Universal Pictures, «Wicked», στις 22 Νοεμβρίου. Ωστόσο, οι φαν της ποπ σταρ, που θα πρωταγωνιστήσει ως η «καλή μάγισσα» Galinda Upland, παρατήρησαν ότι στη συσκευασία της κούκλας υπήρχε ένα σοβαρό λάθος.

Αντί να αναγράφεται η επίσημη διεύθυνση της ταινίας, wickedmovie.com, η συσκευασία περιέχει τη διεύθυνση wicked.com, που παραπέμπει σε πορνογραφική ιστοσελίδα.



Οι αντιδράσεις στα social media και οι καταχωρήσεις της κούκλας στο eBay, δείχνουν πως το λάθος αυτό δεν αφορά μια μεμονωμένη περίπτωση. «Ίσως αυτό είναι το χειρότερο λάθος στην ιστορία των merchandise προϊόντων», έγραψε ένας λογαριασμός στο X.

The official Mattel Wicked dolls link to a porn site on the box 😭😭 pic.twitter.com/iW4mNVAlPE



Το λάθος στη διεύθυνση της ιστοσελίδας έχει προκαλέσει κύμα οργής, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχίες για τα παιδιά που ενδεχομένως να αναζητήσουν τον συγκεκριμένο σύνδεσμο.

Mattel has mistakenly printed the link to a pornographic website on the back of its ‘Wicked’ doll packaging.

The web address for the film was supposed to be “https://t.co/YyBHXBuXYF,” but the printing only included the word “wicked.” pic.twitter.com/fNtIwxX1IS

— Pop Crave (@PopCrave) November 10, 2024