Το Ιράν προειδοποιεί: Θα αναθεωρήσουμε το πυρηνικό μας δόγμα, αν το Ισραήλ χτυπήσει πυρηνικές μας εγκαταστάσεις

To Iράν θα μπορούσε να αναθεωρήσει το πυρηνικό του δόγμα, λέει ανώτερος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο μέσων ενημέρωσης Tasnim.

“Οι απειλές του σιωνιστικού καθεστώτος κατά των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν καθιστούν δυνατή την αναθεώρηση του πυρηνικού μας δόγματος και την απόκλιση από τις προηγούμενες εκτιμήσεις μας”, δήλωσε ο Αχμάντ Χαχταλάμπ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την πυρηνική ασφάλεια.

“Εάν το σιωνιστικό καθεστώς θέλει να αναλάβει δράση εναντίον των πυρηνικών μας κέντρων και εγκαταστάσεων, θα ανταποδώσουμε σίγουρα και κατηγορηματικά με προηγμένους πυραύλους εναντίον των δικών τους πυρηνικών εγκαταστάσεων”. O ίδιος δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ έχουν εντοπιστεί, προσθέτοντας ότι “τα χέρια μας είναι στη σκανδάλη”.

Ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει τον τελευταίο λόγο για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο ορισμένοι στη Δύση υποψιάζονται ότι έχει στρατιωτικούς σκοπούς. Η Τεχεράνη πάντα υποστήριζε ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα ήταν αυστηρά για ειρηνικούς σκοπούς.

Τα σχόλια έρχονται μετά την δήλωση του ανώτερου πρώην αξιωματούχου της Μοσάντ, Ζοχάρ Πάλτι, στο Sky News ότι το χτύπημα των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν θα μπορούσε να είναι στο τραπέζι των επιλογών που εξετάζει το Ισραήλ για αντίποινα μετά την επίθεση του Σαββάτου.

Πάντως η δήλωση Χανταλάμπ, δημιουργεί ερωτηματικά για τον πάγιο ισχυρισμό της Τεχεράνης ότι το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχει στρατιωτικούς σκοπούς.

Το 2021, ο τότε υπουργός Πληροφοριών είχε δηλώσει ότι οι δυτικές πιέσεις θα ωθήσουν την Τεχεράνη να επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, την ανάπτυξη των οποίων ο Χαμενεΐ έχει απαγορεύσει με φερβά στις αρχές του δεκαετίας του 2000.

«Η ανάπτυξη και η αποθήκευση πυρηνικών βομβών είναι εσφαλμένη και η χρησιμοποίησή τους είναι haram (απαγορευμένη από τον ισλαμικό νόμο) … Αν και διαθέτουμε πυρηνική τεχνολογία, το Ιράν την έχει αποφασιστικά αποφύγει», είχε επαναλάβει ο Χαμενεΐ το 2019. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Commander for security of #Iran’s nuclear facilities: If #Israel uses the threat of attacking nuclear facilities as a tool to put pressure on Iran, it is possible and conceivable to revise Iran’s nuclear doctrine and policies and deviate from the previous declared considerations. pic.twitter.com/8fQyj2JthX

— Iran Nuances (@IranNuances) April 18, 2024