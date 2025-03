Το «ευχαριστώ» του Ζελένσκι στους Ευρωπαίους: «Είμαστε ευγνώμονες που δεν είμαστε μόνοι»

«Είμαστε ευγνώμονες που δεν είμαστε μόνοι», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προσερχόμενος σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τις χώρες της ΕΕ για την «ισχυρή στήριξή τους από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία» και τόνισε ότι «ο Ουκρανικός λαός δεν είναι μόνος του», καθώς «το μήνυμά σας είναι ισχυρό, προς τον ουκρανικό λαό και τους πολεμιστές στο μέτωπο».

«Είμαστε ευγνώμονες που δεν είμαστε μόνοι. Και αυτά δεν είναι απλώς λόγια. Το αισθανόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό που στείλατε ένα ισχυρό μήνυμα στον ουκρανικό λαό, στους ουκρανούς μαχητές και τους πολίτες. Ευχαριστούμε πολύ για όλα», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

President Volodymyr Zelenskyy arrived at the emergency EU summit on Thursday and thanked European Union leaders for their unwavering support for Ukraine.

