Θύμα Ρώσων φαρσέρ ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Κάμερον – Τον είχαν πείσει ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό πρώην πρόεδρο Ποροσένκο

Ρώσοι φαρσέρ που συχνά στοχοποιούν άτομα ενδιαφέροντος που κρίνει το ρωσικό κράτος, κυκλοφόρησαν σήμερα ένα βίντεο από μια βιντεοκλήση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον, στην Βρετανία, αφού τον είχαν ξεγελάσει, κάνοντας τον να νομίζει ότι συνομιλεί με τον πρώην πρόεδρο της Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο.

Το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι ο Κάμερον είχε μια βιντεοκλήση με κάποιον που παρίστανε τον Ποροσένκο πριν ο Βρετανός ΥΠΕΞ συνειδητοποιήσει ότι ήταν θύμα φάρσας.

Η βιντεοκλήση, η οποία φαίνεται να διαρκεί περίπου 15 λεπτά και στην οποία ο Κάμερον εμφανίζεται να μιλάει στο κινητό του ντυμένος με καθημερινό ρουχισμό, σε εξωτερικό χώρο, πραγματοποιήθηκε από Ρώσους φαρσέρ που χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο «Vovan and Lexus».

Στόχοι των φαρσέρ αυτών – πολύ γνωστοί στη Ρωσία – κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών αρκετοί δυτικοί πολιτικοί, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και, το 2022, του τότε υπουργού Άμυνας της Βρετανίας Μπεν Ουάλας.

Το Φόρεϊν Όφις ανέφερε σήμερα ότι η βιντεοκλήση μοιάζει με ρωσική επιχείρηση μυστικών πληροφοριών, που είχε σκοπό να αποσπάσει την προσοχή από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το βρετανικό ΥΠΕΞ δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με την αυθεντικότητα του βίντεο.

Οι Vovan and Lexus στο παρελθόν αρνήθηκαν δυτικές κατηγορίες ότι έχουν διασυνδέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, αν και συχνά θέτουν στα θύματά τους ερωτήσεις ενδιαφέροντος του ρωσικού κράτους.

Στο βίντεο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, την αυθεντικότητα του οποίου το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές, ο Κάμερον φαίνεται και ακούγεται να μιλά για ευαίσθητα θέματα που σχετίζονται με την Ουκρανία.

