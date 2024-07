Τετ α τετ Μητσοτάκη με Ερντογάν: Νέα συνάντηση τον Σεπτέμβριο – «Αγκάθι» το Κυπριακό

Περίπου σαράντα πέντε λεπτά ήταν η διάρκεια του τετ α τετ μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ, με τους δύο ηγέτες να πραγματοποιούν την πέμπτη κατά σειρά συνάντησή τους σε διάστημα ενός έτους εστιάζοντας στην επισκόπηση των διμερών τους σχέσεων.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Οι δύο ηγέτες προχώρησαν σε σύντομη επισκόπηση των διμερών σχέσεων μετά την τελευταία συνάντηση που είχαν τον περασμένο Μάιο στην Άγκυρα.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την συνεργασία με τις τουρκικές αρχές στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο αμοιβαίο όφελος από τη διατήρηση κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις. Ακόμη, συμφώνησαν να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία για την επίτευξη του στόχου του διπλασιασιασμού του όγκου των διμερών εμπορικών συναλλαγών.

Συζήτησαν ακόμα για την επόμενη συνάντησή τους που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Κυπριακό τονίζοντας ότι 50 χρόνια μετά την τραγωδία του ’74 δεν μπορεί η Κύπρος, κράτος-μέλος της Ε.Ε., να παραμένει διαιρεμένη και επανέλαβε την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

Οι δυο ηγέτες βγήκαν μαζί από τη αίθουσα που συνεδρίαζαν οι σύμμαχοι των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και κατευθύνθηκαν χωρίς να κάνουν καμία δήλωση προς την αίθουσα που έγινε η συνάντηση. Ήταν μια σύντομη συνάντηση, παρουσία των υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν και των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών Άννας- Μαρίας Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

