Τανζανία: Συντριβή αεροπλάνου – Οι πρώτες εικόνες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αεροπλάνο της εταιρείας Precision Air συνετρίβη στη λίμνη Βικτόρια στην Τανζανία ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε αεροδρόμιο στην Μπουκόμπα, μετέδωσε σήμερα το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Τανζανίας TCB.

Σύμφωνα με το TCB, 15 άνθρωποι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι γνωστό πόσοι επιβάτες βρίσκονταν στο αεροπλάνο ούτε αν υπάρχουν νεκροί.

Πληροφορίες και φωτογραφίες που διαδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν ότι το αεροπλάνο έπεσε στο νερό.

BREAKING NEWS:

Precision Air has crashed-landed near Bukoba in Lake Victoria as it approached the airport. #Tanzania.

So far, no fatalities have been reported.

Bad weather is said to have caused the plane to crash into the lake due to turbulence. pic.twitter.com/5cUW3jEdWd

— Daughter of Isiolo🇰🇪 (@MbuthiaAmina) November 6, 2022