Τα επόμενα βήματα μετά τη συνομιλία Τραμπ – Πούτιν: Τι αναμένεται για την Ουκρανία

Μετά τη δίωρη τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τη Δευτέρα (19/5), οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία φαίνεται να εισέρχονται σε νέα φάση. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, ο Πούτιν εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, κάνοντας λόγο για «μνημόνιο ειρήνης» και την ανάγκη για περαιτέρω συμβιβασμούς.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία με τον Πούτιν ως «πολύ καλή» και υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και τον τερματισμό του πολέμου. Πρότεινε μάλιστα το Βατικανό ως πιθανό τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών.

🚨JUST ANNOUNCED: President Trump: “Russia and Ukraine will immediately start negotiations toward a Ceasefire and, more importantly, an END to the War.

The Pope of the Vatican will host the talks.

Putin says Trump-Putin 2 hours phone call was “very informative & very frank.” pic.twitter.com/5BiSNghyrE

— AJ Huber (@Huberton) May 19, 2025