Συναγερμός στη Βρετανία: Επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ – Πληροφορίες για τραυματίες

Σε σχετική ανακοίνωση, η αστυνομία του Merseyside ανέφερε: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο Southport μετά από ένα σημαντικό περιστατικό που συνέβη σήμερα το πρωί, Δευτέρα 29 Ιουλίου.»

Όπως αναφέρει η αστυνομία του Merseyside, για το «μείζονος σημασίας συμβάν», περίπου στις 11:50 π.μ., κληθήκαν σε ένα ακίνητο στην οδό Hart καθώς υπήρχαν αναφορές για επίθεση με μαχαίρι και αρκετά θύματα.

«Περισσότερες λεπτομέρειες θα επιβεβαιωθούν όταν είναι δυνατόν», σημείωσε η αστυνομία του Merseyside.

Οι Αρχές έχουν συλλάβει έναν άνδρα και έχουν κατασχέσει ένα μαχαίρι. Ο άνδρας έχει μεταφερθεί σε αστυνομικό τμήμα.

«Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή όσο αντιμετωπίζουμε το περιστατικό», αναφερόταν στην ανακοίνωση. Δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για τους πολίτες, συμπλήρωσε.

LATEST | Emergency services are in #Southport after a major incident this morning (Mon).

One man has been arrested and a knife seized. There are casualties.

There is no wider threat to the public.

Follow us for updates and please avoid speculation.

https://t.co/APJZ9ggZcV pic.twitter.com/ITHmsDTIwm

— Merseyside Police (@MerseyPolice) July 29, 2024