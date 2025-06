Συναγερμός στη Μελβούρνη: Αυτοκίνητο εισέβαλε σε μεγάλο εμπορικό κέντρο – «Ακούγονταν κραυγές»

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης σε μεγάλο εμπορικό κέντρο στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, όταν ένα λευκό SUV φέρεται να εισέβαλε με ταχύτητα από την κύρια είσοδο, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα στο Northland Shopping Centre στην περιοχή Πρέστον.

BREAKING: A major emergency is unfolding at Northland Shopping Centre. There are reports a car has driven through the centre. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/PpiqjetXDT

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) June 18, 2025