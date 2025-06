Wall Street Journal: Ο Τραμπ δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που επικαλείται η Wall Street Journal σε δημοσίευμά της.

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν στην αμερικανική εφημερίδα ότι η επιδρομή ήταν μία από τις πολλές επιλογές που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Τραμπ και της ομάδας εθνικής ασφάλειας.

Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση, αυτή η κίνηση δείχνει μια απότομη κλιμάκωση της πίεσης από τον Τραμπ προς το Ιράν, υπονοώντας για πρώτη φορά ότι εξετάζει τη χρήση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων όχι μόνο για να περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αλλά ενδεχομένως και για να πλήξει τη ηγεσία του.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι προτιμά τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, η οποία ισχυρίζεται ότι οι πυρηνικές της δραστηριότητες έχουν ειρηνικούς σκοπούς.

Ο Τραμπ ελπίζει ότι η απειλή στρατιωτικής δράσης θα πιέσει το Ιράν να αποδεχτεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του εμπλουτισμού ουρανιού που είναι απαραίτητο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Όπως δήλωσε τη Δευτέρα, το Ιράν έχει εκφράσει την επιθυμία να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι κατά την επιστροφή του από την Σύνοδο Κορυφής των G7, δεν τον ενδιαφέρει μια εκεχειρία, αλλά να μπει ένα «πραγματικό τέλος» στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς προειδοποίησε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι ο Τραμπ «μπορεί να αποφασίσει ότι χρειάζεται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειες για να τερματίσει τον εμπλουτισμό του Ιράν».

— JD Vance (@JDVance) June 17, 2025